Ahlam El Brinis ha attaccato Dino Giarrusso in diretta all'Isola dei Famosi 2025, definendolo un "attore di Centovetrine" sull'Ultima Spiaggia

Ahlam El Brinis ha fatto il suo ritorno in Italia dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi 2025 più carica che mai. Lo ha dimostrato nel corso della diretta della semifinale, quando ha lanciato più di una stoccata a Dino Giarrusso, che sin da subito è stato uno dei protagonisti della puntata. Veronica Gentili ha infatti messo Dino e Omar Fantini a confronto dopo la rissa della scorsa settimana, e Ahlam è intervenuta per dire la sua sul giornalista, che continuava a chiedere di poter parlare.

“Hai già avuto troppo minuti per parlare!”, ha esordito la modella dallo studio, ricordando i monologhi di cui Giarrusso si è reso protagonista fino ad oggi all’Isola. Così lo ha attaccato: “Si proclama tanto paladino di onestà e giustizia ma poi ricordiamo che invece misura i valori umani in base al titolo di studio e alla professione. Questo è Dino!”.

Ahlam El Brinis scatenata contro Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi 2025: “Faceva finta di lavorare”

Si è poi tornati a parlare di Dino Giarrusso dopo un filmato che lo ha visto al centro di qualche scontro con i suoi compagni dell’Ultima Spiaggia. C’à chi ha fatto notare che è riuscito a far infuriare anche “San Paolo Vallesi”, il concorrente più tranquillo e pacifico dell’Isola dei Famosi 2025. Ahlam è allora nuovamente intervenuta per sottolineare quanto il giornalista sia stato insopportabile anche con lei durante i giorni trascorsi insieme e da soli sull’Ultima Spiaggia. “Non so come sono riuscita a stare con lui una settimana da sola. – ha tuonato – Poi è un attore di Centovetrine, non faceva nulla tutta la settimana, poi vedeva la telecamera e faceva vedere di prendere un rametto e spostarlo quando io ero stata a fare legna tutta la giornata. Non faceva nulla!”, ha concluso.

