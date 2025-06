La previsione di Ahlam El Brinis, una volta arrivata all’ultima spiaggia dell’Isola dei Famosi 2025 e averci trovato Dino Giarrusso, si è avverata. “Sarà una convivenza difficile”, aveva detto dopo solo pochissime ore al suo fianco, e ora che di tempo ne è trascorso un po’ in più, la naufraga è stufa della sua presenza e dei suoi atteggiamenti. Lo ha ammesso senza mezzi termini prima alle telecamere dell’Isola, poi al diretto interessato, chiedendogli di cambiare comportamento.

“La convivenza con Dino è difficile. – ha esordito Ahlam in confessionale – Sto cercando di portare più pazienza possibile, che per fortuna ho, però molti suoi atteggiamenti mi danno molto fastidio.” Ha quindi affrontato Dino, dicendoglielo apertamente: “A me da fastidio come ti stai ponendo con me. Mi sembra che vuoi fare il leader della spiaggia però siamo io e te, e a me tutto il tempo a sentirmi dire: ‘Passami il bastone, che hai a un metro, fai quello, fai questo’ a me da fastidio!”

Ahlam stanca degli atteggiamenti di Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi: “Mi infastidisce parecchio!”

Dino Giarrusso, inizialmente sorpreso di fronte alle accuse della naufraga, le ha allora chiesto di fare lo stesso con lui: “Se vuoi che faccia io qualcosa per te, basta chiedere”. Tuttavia, Ahlam, ancora arrabbiata, si è ulteriormente sfogata alle telecamere dell’Isola, dicendo di Dino che “Ha un atteggiamento molto comandino con me, è molto un ‘so tutto io e do io le regole’, il che mi infastidisce parecchio.” E ha concluso: “È tutto il giorno che mi chiede di prendere cose che sono a un metro da lui, tanto che io lo guardo e penso: ‘Ma davvero? Alza il sederino e prenditelo tu!’. Secondo me, dato che non è mai riuscito ad essere il leader dall’altra parte, vuole farlo qui. Ma qui non c’è un leader, siamo alla pari.“. Come finirà tra i due?