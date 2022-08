Ahmed Abdelwahed, argento europeo 3000 siepi/ “Amo Salah e le sue missioni sociali”

Ahmed Abdelwahed è un italiano di seconda generazione, fa l’atleta e agli Europei ha appena vinto la medaglia d’argento nei 3000 siepi. Nella sua vita però non si dedica solo alla pista: è a due esami dalla laurea ed è tesserato per le Fiamme Gialle. In un’intervista a La Stampa il corridore ha svelato i suoi obiettivi per il futuro e molti di questi non coinvolgono lo sport, perché quest’ultimo è un mezzo, non il fine. Alla domanda su chi sia il suo idolo, ha risposto: “Salah, ex Roma, ora al Liverpool. Un fenomeno egiziano, soprattutto uno che si occupa del sociale e sono queste missioni che mi coinvolgono”. L’apprezzamento infatti scaturisce più per quello che l’ala dei Reds fa fuori dal campo ed è una cosa che tocca particolarmente Ahmed Abdelwahed.

Pietro Mennea, moglie Manuela: "Lui era unico"/ "Tortu? Finalmente una medaglia"

Essendo di seconda generazione infatti, Ahmed ha visto molti ragazzi negati del loro diritto a vestire la maglia azzurra da un punto di vista sportivo. Infatti, l’atleta parla di come sia inconcepibile che nel 2022 non sia stata approvata ancora una legge che renda italiano qualsiasi bambino che nasca sul suolo dello Stivale (Ius Soli). Ai suoi tempi non c’erano molti ragazzi di seconda generazione, ma ora invece ce ne sono tanti e meritano di essere ascoltati.

Yeman Crippa, chi è l'oro nei 10.000 metri agli Europei/ Trentino di origini etiopi

Ahmed Abdelwahed e lo Ius Soli: perché sarebbe utile nello sport

Oltre a portare integrazione nella società, lo sport italiano necessita di alcune figure che, per via di diversi fattori, in questo momento l’Italia non ha. Basti pensare al podio dove al secondo posto è salito Ahmed Abdelwahed: sul gradino più basso c’era un altro italiano di seconda generazione e questo dovrebbe far riflettere. Pensate presentarsi alle prossime Olimpiadi dominando nell’atletica, disciplina in cui l’Italia non è mai riuscita a fare risultato prima dell’anno scorso (basti pensare a Marcell Jacobs).

Diretta Europei atletica 2022/ La 4x100 femminile è di bronzo! Bellissima chiusura

Il Paese ha tanti diamanti grezzi all’interno dei propri confini e sarebbe un peccato sprecarli, soprattutto perché molti di questi vengono da vite disagiate e lo sport potrebbe rivelarsi una via di fuga. Ahmed Abdelwahed da piccolo passava il suo tempo tra le bancarelle del mercato e adesso invece si porta a casa una medaglia. Una nazione dovrebbe dare una possibilità a tutti, perché non ne guadagna solo l’individuo in sé, ma tutta la società e la figura italiana all’estero: non basta un Europeo vinto con la nazionale di calcio per tornare sul tetto del mondo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA