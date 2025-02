Ahmed Mahmoud è un nome noto alle cronache e soprattutto i gossip per essere il papà di Mahmood, l’amato cantautore di origine milanese nato da mamma italiana e papà e egiziano. Nei suoi brani Mahmood parla spesso della figura paterna, descrivendo l’uomo che lo ha messo al mondo come assente e interessato solamente ai soldi del figlio. Il papà e la mamma di Mahmood infatti, hanno litigato quando l’artista era ancora un bambino: secondo i suoi racconti, il papà sarebbe scomparso dalla sua vita e a crescerlo sarebbe stata solo la mamma Anna, che per tutta la vita si è speso affinché il figlio stesse bene e inseguisse i suoi sogni. Ahmed, si è però difeso spiegando che la realtà è diversa da quella che il figlio canta nei suoi brani.

Il papà di Mahmood, in un’intervista di qualche tempo fa ha raccontato di non essere scomparso dalla vita di Alessandro, bensì di essersi separato con la moglie ma senza mai disinteressarsi al figlio allora bambino. “Sono sempre stato presente anche dopo la separazione dalla mamma, quello che passa è un messaggio sbagliato” ha raccontato Ahmed al Quotidiano Nazionale. L’uomo infatti ha spiegato di non aver mai abbandonato il figlio e di aver passato dei momenti importanti con lui anche dopo la rottura con la mamma di Alessandro: a testimonianza di ciò ci sarebbero anche numerose foto, persino di vacanze in Egitto. Oggi Ahmed Mahmoud vive ancora a Milano, con la sua terza moglie, dalla quale ha avuto una figlia.

Ahmed Mahmoud, chi è il papà di Mahmood: “Ho sofferto”

Ahmed Mahmoud, papà di Mahmood, ha raccontato di aver sofferto molto per il racconto che il figlio ha fatto di lui: “Anche se non ci vedevamo spesso, il rapporto non si è mai interrotto e non avrei mai immaginato che potesse parlare di abbandono” ha spiegato. Nonostante le parole del figlio, che parla di lui anche in “Soldi”, il brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2019, per il papà non ci sarebbe stato alcun abbandono né alcuna rottura con il figlio. Inoltre, Ahmed, ha raccontato che il figlio non sarebbe andato a trovarlo in ospedale quando ha avuto a che fare con una brutta malattia: i rapporti, dunque, sembrano davvero compromessi.