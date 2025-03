Ahmed Tebaai, pugile professionista, è stato arrestato nelle scorse ore in quel di Roma. Come riferisce Il Fatto Quotidiano attraverso il portale online, l’uomo, 30 anni originario della Tunisa, è accusato di gravissimi reati, leggasi tentato omicidio e tentato sequestro di persona, il tutto aggravato dal metodo mafioso. Una vicenda di criminalità organizzata quindi quella di cui sembrerebbe essersi macchiato il pugile Ahmed Tebaa, al momento dietro le sbarre dopo che è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare firmata da Emanuela Attura, giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

I fatti risalgono alle scorse settimane, precisamente al 30 gennaio 2025, quando lo stesso pugile avrebbe sparato in strada a tale Marco P., di anni 35, mentre quest’ultimo era in macchina. In seguito il 35enne italiano si era recato presso il policlinico di Tor Vergata con una ferita da arma da fuoco fra schiena e fianco destro, in condizioni gravi ma fortunatamente non in pericolo di vita.

AHMED TEBAAI, PUGILE TUNISINO ARRESTATO A ROMA: L’AGGRESSIONE AD UN 35ENNE

Aveva raccontato di essere stato colpito da uno sparo, e che a sparare erano state delle persone a lui non conosciute. Marco non aveva chiamato i soccorsi ma era giunto in ospedale con la propria vettura, che presentava un finestrino rotto oltre ad un foro sullo pneumatico.

Subito dopo l’arrivo nel nosocomio si erano presentati anche gli uomini della polizia che avevano fatto scattare le indagini per cercare di capire come mai il 35enne fosse stato aggredito, tra l’altro nel giorno del suo compleanno. RomaToday precisava che i colpi sparati erano stati tre, agguato avvenuto nella periferia est di Roma, e stando a quanto raccontato dalla vittima sarebbe stato raggiunto da due persone che lo avrebbero appunto colpito forse per una rapina.

AHMED TEBAAI, PUGILE TUNISINO ARRESTATO A ROMA: LA RICOSTRUZIONE

Una ricostruzione a cui però le forze dell’ordine non hanno mai creduto, propendendo invece verso un regolamento di conti per una vicenda riguardante lo spaccio di droga, in quella zona della capitale. Alla fine è emersa la verità e sono scattati gli arresti: la sparatoria riguardava una delle più grandi piazze di smercio di stupefacenti della città eterna, quella del Casilino, zona di Tor Bella Monaca, dove tra l’altro sarebbe avvenuta la sparatoria (luogo diverso da quanto aveva invece indicato la vittima).

Due sicari avrebbero agito a volto coperto da un passamontagna, per poi dileguarsi, e fra questi figurerebbe appunto anche Ahmed Tebaai. Sembra inoltre che dopo il ferimento la vittima avrebbe scattato una foto per poi inviarla al fratello che nel frattempo è detenuto in carcere, ma che avrebbe quindi introdotto illegalmente un cellulare in carcere. Lo stesso scatto è stato in seguito sequestrato e si trova in possesso della polizia, in attesa di ulteriori risultanze: vedremo se emergeranno ulteriori dettagli da quella che sembra una vicenda particolarmente spinosa.