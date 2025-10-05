Ursula von der Leyen vuol fare in modo che il futuro dell'AI sia scritto in Europa, ma ci sono molti ostacoli perché ciò possa avvenire

Venerdì scorso Ursula von der Leyen è intervenuta all’Italian Tech Week 2025 di Torino. Il messaggio principale del discorso della Presidente della Commissione europea, che si può qui enucleare, è stato quello di voler trasformare l’attuale ecosistema europeo in uno adatto allo sviluppo di start-up, unicorni e industrie innovative, in primis l’intelligenza artificiale (IA). Siccome tale affermazione può essere interpretata come una vera e propria riflessione critica, e fors’anche un’iniziale ammissione di responsabilità, sulle politiche promulgate nel corso del suo primo mandato, tale aspetto merita di essere senz’altro messo in evidenza.

Nel suo intervento, difatti, Von der Leyen ha affermato che “il talento non basta. C’è bisogno anche di un ambiente propizio, un terreno adatto. E quel terreno è l’Europa. […] Voglio un’Europa alla vostra altezza. Credo che il mio lavoro sia quello di creare le condizioni migliori per permettervi di prosperare qui, nel nostro continente. Questa è la mia missione di ogni giorno. Voglio che l’Europa migliore scelga l’Europa. E voglio che il futuro dell’IA sia scritto in Europa”.

Siccome l’ecosistema tecnologico europeo, perlopiù basato sulla superfetazione normativa, è stato comprensibilmente accusato, anche su queste pagine, di essere il principale ostacolo allo sviluppo dell’innovazione e dell’IA è degno di nota che tale aspetto sia oramai all’attenzione anche dei decisori comunitari. E ciò può essere senz’altro considerato un buon punto di partenza al fine di affrontare i veri nodi strutturali di tale ecosistema.

Sembra che Bruxelles ci sia la volontà di semplificare e von der Leyen ha già annunciato per il 2026 una nuova legislazione valida in tutta l’Ue in materia anche per evitare che ne siano 27 diverse.

Vi è, infine, il problema dell’adozione delle nuove tecnologie, soprattutto l’IA, da parte del sistema produttivo, ma ciò è vero anche per quanto riguarda la società intera. Sul punto specifico, si tratta di un grave ostacolo in tema di competitività seppur è vero che le grandi imprese europee stiano implementando l’IA allo stesso ritmo delle loro omologhe statunitensi; sono invece le piccole e medie imprese a essere rimaste indietro. Da qui il proposito di cambiare marcia e di accelerare l’adozione dell’IA in tutti i settori economici e classi dimensionali.

Von der Leyen, dopo aver ricordato il ritardo recuperato nel campo dei supercomputer, ha anche esortato start-up e innovatori: “Abbiamo smentito gli scettici e fatto dell’Europa un leader mondiale”.

Quest’ultima affermazione è, purtroppo, molto controvertibile in quanto gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese (Rpc) controllano filiere complete (hardware e software) delle supply chain tecnologiche critiche, oltre a dominare su scala globale per quanto riguarda investimenti, unicorni e start-up innovative.

L’ecosistema tecnologico statunitense eccelle, difatti, in venture capital oltre a non avere, praticamente, barriere normative che invece caratterizzano il mercato unico europeo. D’altro canto, la Rpc è in grado di esercitare un fortissimo controllo statuale in ricerca di base, quantum computing, brevetti industriali nonché di iniettare enormi risorse economiche nello sviluppo di filiere hi-tech considerate strategiche, ben oltre le risorse limitate a disposizione dell’Ue.

In conclusione, sebbene l’appello della von der Leyen a “scrivere il futuro dell’IA in Europa” sia politicamente e culturalmente imprescindibile, dal punto di vista di un leader politico dell’Ue, i nodi strutturali da affrontare restano ancora molteplici e di incerta soluzione. Solo una postura realista tesa a risolvere, o almeno attenuare, il problema delle dipendenze strutturali – hardware e software, così come quelle relative alle terre rare – potrà sostanziare queste comprensibili ambizioni.

