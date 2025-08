Stasera andrà in onda su Rai3 per tutti gli appassionati dell’opera lirica l’Aida di Giuseppe Verdi dall’Arena di Verona: cast e dove vederla

Grande appuntamento stasera su Rai3 in prima serata quindi dalle 21.20 con l’opera lirica, che è uno dei patrimoni culturali dell’Italia, con una delle opere più belle mai partorite dal genio di Giuseppe Verdi: si sta parlando dell’Aida dall’Arena di Verona. Ma è in diretta oppure è registrata? Bisogna sapere che è un programma registrato a inizio estate al fine di facilitarne il confezionamento, il montaggio e poi la messa in onda.

Senza dubbio è stato un evento importante per tutti gli appassionati, ma anche utile per i neofiti che vogliono approcciarsi a questo tipo di arte, anche se l’Aida non è di certo l’opera più accessibile. Infatti si consiglia a tutti i principianti la visione de Il Barbiere di Siviglia, se possibile dal vivo, perché l’emozione che si prova è amplificata.

Aida dall’Arena di Verona: cast e direttore d’orchestra. In streaming anche su RaiPlay

Ma da chi è firmata l’Aida dall’Arena di Verona? Da Stefano Poda e l’orchestra è diretta dal maestro Marco Armiliato. Chi l’ha potuta vedere prima della messa in onda su Rai3 dice che la produzione è stata raffinata, con ottime scelte registiche, per non parlare delle sontuose scenografie che fondono tradizione e modernità.

Nelle vesti della protagonista dell’opera di Giuseppe Verdi il pubblico troverà il soprano russo Anna Netrebko. Il guerriero egiziano Radamès è interpretato da Yulia Eyvazov mentre al figlia del faraone ha la voce di Olesya Petrova. Da sottolineare anche la partecipazione straordinaria di un attore molto amato da tutti ovvero Luca Zingaretti che introdurrà l’opera con aneddoti e curiosità. Si può guardare l’evento seguendo Rai3 sul televisore oppure in streaming su RaiPlay, come ogni programma targato Rai.

