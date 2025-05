Tra i cantanti che saliranno sul palco di Andrea Bocelli-The Celebration troveremo anche Aida Garifullina, altra grande artista conosciuta in tutto il mondo e pronta a guadagnarsi il centro della scena nella speciale serata dedicata al famoso tenore. Aida Garifullina si è avvicinata alla canzone lirica fin da piccola, anche se a indirizzarla verso gli studi di canto è stato il papà, che ha giocato un ruolo fondamentale per la questione. Giudicata sempre in maniera positiva e apprezzata nel settore da tanti colleghi, Placido Dominguez spese parole molto importanti nei confronti della cantante, definendola una nuova stella. Della vita privata della cantante non si sa molto, se non che nel 2017 ha messo al mondo una figlia di nome Olivia, mentre in passato ha avuto una relazione con il tennista russo Marat Safin.

Aida Garifullina ha sempre preferito tenere ben separate la carriera e la vita privata, lasciandosi ben poco materiale al mondo del gossip e concentrandosi sempre sulla musica, il suo vero grande amore.

Aida Garifullina sulla madre: “E’ stata la mia prima insegnante”

La prima vera maestra di Anna Garifullina è stata la madre, una figura centrale nella sua vita. In una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Aida Garifullina si era espressa così: “Mia madre, direttrice di coro, è stata la mia prima insegnante. A 5 anni mi portò a una gara per bambini in tv a Mosca. Ho studiato a Vienna” C’è chi la definita simile ad Anna Netrebko, da tuttii conosciuta come Maria Callas dei tempi attuali, a tal proposito Aida Garifullina ha ammesso:

“Non so se sia giusto, solo perché siamo entrambe russe. La conosco, ci rispettiamo, ma siamo diverse” le parole dell’artista che ha dunque voluto evidenziare le doti e le differenze dell’una e dell’altra. Due grandi talenti della lirica che da tempo stanno facendo parlare di sè e che hanno già segnato pagine molto importanti della musica.