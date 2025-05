Aida Garifullina, soprano russo classe 1987, tra le più apprezzate al mondo, è cresciuta con la musica. È nata infatti da Layla Ildarovna Garifullina, famosa direttrice di coro, che attualmente dirige il Center of Contemporary Music Sofia Gubaidulina. Dunque, la musica ha sempre fatto parte della vita di Aida, che condizionata dalla mamma ha cominciato molto presto a cantare, trasferendosi prima a Vienna e poi ancora a Norimberga per studiare musica.

“Ho cominciato a cantare a tre anni, mi piaceva stare sul palco. Quando avevo solo 5 anni mamma mi portò a una gara per bambini in tv a Mosca. Ho studiato a Vienna” ha raccontato Aida Garifullina al Corriere della Sera diversi anni fa. Aida ha inseguito il suo sogno di fare musica e lo ha fatto con impegno e tanto studio: “Sono bella, ma sul palco faccio sul serio” spiegava nella stessa intervista. Un grande sogno, per Aida Garifullina, quello di ottenere successo nel mondo della lirica, e ci è riuscita. Dopo aver sognato di fare la maschera all’Opera di Vienna, senza però riuscirci a causa del suo visto che non le permetteva di lavorare, Aida è riuscita ad avere il successo tanto sognato e a diventare una delle soprano più apprezzate al mondo: tante le collaborazioni all’attivo con grandissimi artisti, come Andrea Bocelli, al quale la lega una forte amicizia e una stima reciproca.

Aida Garifullina, chi è la soprano russa: mamma di Olivia

Nel 2016 Aida Garifullina ha avuto una bambina dall’ex campione di tennis e connazionale Marat Safin. La piccola, chiamata Olivia, è dunque nata dall’amore con Marat, terminato poco dopo. Proprio nel 2017, quando le veniva chiesto se fosse finita la storia con Marat Safin, lei rispondeva: “Non parlo di questioni private”. La storia con l’ex tennista, in realtà, è appunto finita: da quell’amore è però nata la piccola Olivia, il suo grande amore.