Aida Nizar e Violeta Mangriñan, lite e dito medio/ “Sei una patetica e frigida!”

Puntata ricca di tensioni quella di Live non è la D’Urso in onda oggi 16 dicembre su Canale 5. Tra le varie liti c’è anche quella che vede protagoniste due donne spagnole divenute ormai ben note anche in Italia: Aida Nizar e la fidanzata di Fabio Colloricchio, Violeta Mangriñan. La prima è in collegamento e non in studiop ma parte subito attaccando la coppia per aver avuto un rapporto intimo davanti alle telecamere. “Una cosa vergognosa” la appella la Nizar, scatenando la reazione di Violeta. “In Spagna non è nessuno! – esordisce la fidanzata di Fabio Colloricchio – Ha toccato il fondo, non capisco come abbia trovato lavoro qui in Italia. Chi ti ha contattato in Italia? Sei una patetica, nessuno ti vuole! Ridicola, vai in pensione”. L’appassionata Violeta scatena però anche la reazione di Barbara D’Urso.

Violeta, dito medio ad Aida Nizar: la sgridata di Barbara D’Urso

Durante la discussione con Aida Nizar, Violeta infatti le fa prima una linguaccia, poi il dito medio. Un gesto che la D’Urso vede e ammonisce: “Non mi vanno bene questi gesti Violeta, questo no!” Lo stesso Fabio la invita a placare gli animi e a non eccedere ma la discussione con Aida continua. “Violeta è vergognosa, come quello che ha fatto!” accusa ancora l’ex gieffina. Ma Violeta è inarrestabile e le lancia nuove frecciate: “Si vede che non lo fai mai, altrimenti saresti più tenera! Sei frigida, dovresti farlo di più!” La passione di Violeta ha però colpito non solo il pubblico a casa (tanto che è lei la più votata per il sentiment) ma anche la D’Urso che la invita ad imparare l’italiano così in un mese può essere una sua opinionista fissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA