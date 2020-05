Aida Nizar Vs Elettra Lamborghini “Ridicola”/ “Voleva buttare m*rda su di me ma…”

Pubblicità

Cosa possiamo aspettarci da Aida Nizar? Di tutto, anche che un giorno si alzi un po’ con la luna storta, ripensi al passato e tiri fuori dal suo cilindro una vecchia storia che ha come protagonista Elettra Lamborghini e poi si lanci in una piazzata social per farsi notare un po’. Se le ultime accuse l’hanno riportata in tv, cosa saranno in grado di fare le accuse che adesso la bella spagnola ha lanciato contro la ricca ereditiera? Non lo sappiamo ancora ma la realtà è che sul web, in queste ore, non si parla d’altro e tutto perché Aida Nizar ha voluto riportare a galla l’iconica litigata che ha avuto con la Lamborghini all’epoca del Grande Hermano Vip, la versione spagnola del nostro Grande Fratello Vip. Pubblicando un video del momento sui social, Aida Nizar ha precisato che chi può prenderla in giro e “vuole buttarle m*erda addosso” ancora deve nascere.

AIDA NIZAR TORNA AD ATTACCARE ELETTRA LAMBORGHINI SUI SOCIAL E…

Ma cosa è successo di preciso? Nelle scorse ore, Aida Nizar, forse nostalgica del suo passato, è tornata a parlare della lite avuta con Elettra Lamborghini al Grande Hermano Vip e, in particolare, in un momento in cui l’ereditiera aveva cercato di “incastrarla” con uno scherzo che, a quanto pare non le è molto riuscito tant’è che Aida Nizar rilancia: “Con Aída non si gioca. La ridicola Elettra Lamborghini voleva fare uno scherzo alla grandiosa Aída, ma lei é troppo intelligente per essere sottostimata e grazie al suo ingegno è riuscita a raggiungere il suo obiettivo: che nessuno si prenda gioco di lei, ma lei sì che si prende gioco di tutti. Perché quando qualcuno vuole buttare m*rda su Aida Nizar, la mer*a gli cade addosso. Non mi sottovalutare. So più di quello che dico, penso più di quello di cui parlo e mi rendo conto di molte più cose rispetto a quelle che tu possa credere”. Arriverà davvero la risposta di Elettra Lamborghini alle parole della spagnola oppure lei è troppo indaffarata con il suo matrimonio per pensare anche a questo?



