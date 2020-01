Aida Nizar vs Gemma Galgani/ Uomini e Donne “chiede bacio a Juan Luis? Vergogna!”

Aida Nizar contro Gemma Galgani. L’irriverente personaggio spagnolo divenuta nota in Italia per la sua presenza nel cast della quindicesima edizione del Grande Fratello e poi come opinionista nei vari salotti tv di Barbara d’Urso, nelle passate ore si è cimentata nel commentare la replica di una puntata di Uomini e Donne andata in onda su La5. Si tratta di un passato appuntamento con il trono over del programma di Maria De Filippi che vede protagonista al centro dello studio proprio la popolare dama, Gemma Galgani, alle prese con la sua ultima conoscenza all’interno della trasmissione. Si tratta di Juan Luis Ciano, l’evasivo corteggiatore che ha regalato non pochi colpi di scena sul finale di anno ma che vedremo solo con la ripartenza della trasmissione. Nel frattempo, Aida Nizar ha avuto modo di rivedere quanto accaduto fino ad oggi e i commenti riservati alla storica dama di Uomini e Donne non sono stati del tutto pacati. “Mamma mia! Veramente, mi vergogno. Ma c’è una donna come questa? Sta sempre chiedendo un bacio, un bacio! Il bacio non si chiede, per carità!”, commenta stupita la Nizar mentre assiste ad una delle esterne tra Gemma e Juan Luis. Quindi si rivolge direttamente alla padrona di casa Maria De Filippi domanda: “Ma come si permette questa?”.

Aida Nizar contro Gemma Galgani: “sono sotto choc!”

Aida Nizar è letteralmente senza parole mentre guarda una puntata del trono over di Uomini e Donne in replica con protagonisti Gemma Galgani e Juan Luis. “No… ma a questa donna nessuno le ha insegnato che l’amore non si chiede? Che l’amore nasce? Ma vergogna! Ma provo vera vergogna!”, commenta mentre in sottofondo va in scena l’ennesimo confronto in studio tra la dama ed il cavaliere. “Ma poverino lui!”, aggiunge l’ex gieffina prendendo chiaramente le difese dell’uomo. “Ma come si può permettere questa denigrazione? Sono sotto choc!”, prosegue Aida, chiamando in causa ancora una volta Maria De Filippi. “Come si può permettere questo? Mamma mia… l’amore è diverso da questo, vergogna! Sento veramente vergogna! Dopo dicono che le persone sono uguali, che uomini e donne sono uguali. Se questo lo avesse fatto un uomo lo avrebbero ammazzato. Provo vergogna”, ha chiosato la Nizar. Aida evidentemente non conosce i retroscena successivi che saranno trasmessi nelle prossime puntate nelle quali, ad uscirne ancora una volta con le ossa rotte sarà proprio Gemma, vittima di una nuova delusione amorosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA