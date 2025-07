Aida Yespica pronta a tornare nella Casa? Il suo nome spunta tra i super favoriti di Signorini per il GF Super Vip.

Aida Yespica al Grande Fratello Super Vip? Tutti i dettagli

Su Oggi Alberto Dandolo ha lanciato un super scoop: Aida Yespica potrebbe essere la nuova concorrente del Grande Fratello Super Vip, sempre che il reality prenda piede per come è stato ‘disegnato’, e quindi con un nuovo format e una durata inferiore. Tra i gieffini potrebbe esserci quindi lei, una delle showgirl più amate dagli italiani, che per anni è stata al centro del gossip per la sua carriera in televisione. Pare proprio che Signorini la stia corteggiando e non poco!

Al momento rimane però incerta questa nuova edizione del Grande Fratello Super Vip, condotto da Alfonso Signorini. Le voci dell’ultimo periodo sono tantissime, come ad esempio la possibilità di vedere anche Simona Ventura tra i conduttori affiancata da Mara Venier (scopri qui ulteriori dettagli). “L’edizione Vip si farà solo se troveremo veri personaggi famosi…“, ha fatto sapere Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti di Mediaset per la prossima annata 2025-2026.

Grande Fratello Super Vip si farà? Dubbi di Pier Silvio Berlusconi

Ancora non è sicuro che il Grande Fratello Super Vip si farà, dato che come è giusto che sia, ci devono essere i presupposti per il via ad un reality di questo tipo. Certo è che questa potrebbe essere la ripresa definitiva per il programma che perdere i colpi giorno dopo giorno. Alberto Dandolo ha scritto su Oggi che la prossima edizione sarà molto incerta, ma che fortunatamente potremmo assistere ad un colpo di scena. I fan della trasmissione non aspettano altro che vedere il reality condotto da Simona Ventura e scoprire se finalmente potremo ricominciare ad appassionarci di un Grande Fratello simile alla versione vintage. E se ci fosse davvero Aida Yespica tra i concorrenti, questo sarebbe davvero un plus.