Aida Yespica e Geppy Lama si sono lasciati/ Dopo tre anni e il Covid…

Aida Yespica e Geppy Lama si sono lasciati. Sembra che questa volta, dopo tre anni di tira e molla, di discussioni social e di alti e bassi, la loro relazione si sia conclusa ufficialmente. A darne notizia oggi è il settimanale Chi che nel suo nuovo numero, in particolare nelle Chicche, riporta l’addio tra i due dopo “tre anni di tira e molla. Come loro stessi hanno rivelato sui social, dopo aver entrambi contratto il Covid 19 hanno vissuto insieme la quarantena”. A quanto pare proprio questo ha fatto capire ai due che le cose tra loro non potevano andare avanti e così sul settimanale si legge ancora: “Alla fine hanno capito che l’amore tra loro era svanito”. Sui social della modella spiccano le sue foto in abbigliamento succinto e in costume, quelle con il foglio, ma non c’è nessuna traccia del suo compagno o forse ormai davvero ex.

I fan sono attesa dell’annuncio ufficiale dell’addio tra Aida Yespica e Geppy Lama e sperano anche che adesso la modella e attrice possa dedicarsi di nuovo alla tv e, in particolare, al ritorno in qualche reality magari proprio nella prossima Isola dei Famosi che già l’ha vista protagonista. Al momento tutto tace e quindi dobbiamo attendere una comunicazione ufficiale da parte della Yespica, come andrà a finire e cosa racconterà su questa fine della loro lunga relazione? Tornerà in tv per dire la sua e alzare il velo su quanto è successo?



