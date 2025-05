Aida Yespica sembra aver ritrovato l’amore. Dopo la fine della relazione con l’ex compagno Geppy Lama, la showgirl è stata beccata insieme a Lucio Fares, ex presidente del Foggia Calcio. A riportare la notizia è stata Deianira Marzano, nota esperta di gossip. L’influencer ha ricevuto una segnalazione da una sua seguace proveniente dalla città pugliese, la quale ha scritto: “Sono di Foggia e qui gira la voce che lei sia la nuova compagna. Aida è stata avvistata in una discoteca di qui ma stavano discutendo“. “Yespica e Fares nuova coppia“, ha poi aggiunto la Marzano.

I due sembrano essere una coppia a tutti gli effetti, tuttavia sarebbero già sorti i primi problemi nella coppia. Difatti, stando alla segnalazione, Aida e Lucio avrebbero avuto un’accesa lite in un locale. Non è chiaro quando sia cominciata la relazione, anche se da diverse settimane, ormai, ricorrevano i rumors su un loro possibile avvicinamento. Ad ogni modo, per ora, né lei né lui hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per smentire o confermare le indiscrezioni.

Aida Yespica volta pagina: la nuova presunta storia d’amore con Lucio Fares

Aida Yespica è spesso finita sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. Una delle relazioni più note è quella con il calciatore Matteo Ferrari, con cui è stata legata dal 2007 al 2009. Dal loro amore è nato il figlio Aron, ma, dopo la nascita del bambino, Aida ha affrontato un periodo di depressione post-partum che ha avuto ripercussioni sia sulla sua carriera che sul rapporto con Ferrari. Anni dopo, nel 2012, la showgirl ha sposato a Las Vegas l’avvocato venezuelano Leonardo Gonzales, ma il matrimonio è terminato nel febbraio del 2013.

Da lì, Aida ha poi iniziato una relazione con il finanziere britannico Roger Jenkins, durata fino al 2016. In seguito, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha frequentato l’imprenditore Geppy Lama, per poi vivere un breve flirt con il commercialista Matteo Cavalli. Dal 2020 al 2022, è stata legata all’imprenditore Mirco Maschio, presidente del gruppo Maschio Gaspardo. Oggi, invece, si vocifera di una nuova relazione con Lucio Fares, sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali.