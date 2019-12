Aida Yespica/ Foto, Natale con il figlio Aaron? L’amore con Geppi Lama in bilico

Il Natale potrebbe regalare una bella sorpresa per Aida Yespica, che in questi giorni ha svelato di non vedere il figlio da diversi mesi. Ben 4 come ha dichiarato al settimanale Vero. Il piccolo Aaron infatti si trova a Miami con il papà Matteo Ferrari e a quanto pare Aida non è riuscita a vedere il figlio nemmeno in occasione del suo compleanno, festeggiato lo scorso 27 novembre. Il giorno di Natale cambierà tutto oppure la modella sudamericana sarà costretta a salutare il vecchio anno senza il suo pargoletto? “Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così”, spiega rivelando che il problema è dovuto ai suoi documenti, che le impediscono di raggiungerlo. Il dolore si fa sentire sempre di più e anche se continua a tenersi aggiornata sulla quotidianità del bambino, non può che sentirne la forte mancanza. Un’immagine completamente diversa della Yespica, che sui social appare sempre al top della forma fisica e sorridente. In uno degli ultimi post la vediamo tra l’altro al Christmas Party che si è tenuto la settimana scorsa a Milano, dove la modella ha esibito un tubino nero con plissè e uno sbrilluccicante top a maniche lunghe, con pailettes e scollo vertiginoso. Clicca qui per guardare le foto di Aida Yespica.

Aida Yespica, ecco perché i fari sono tutti per lei

Fari puntati su Aida Yespica e il motivo è molto semplice. Antonella Elia è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 4 e nella mente dei telespettatori è subito tornata alla memoria la lite storica che è avvenuta fra le due durante l’Isola dei Famosi. Un vero e proprio catfight che ha acceso gli animi degli amanti del trash e che per lungo tempo è diventato una sorta di macchia nelle partecipazioni ai reality di entrambe. Dato che la Elia si ritroverà nella stessa Casa in cui la Yespica ha trascorso diverse settimane durante la seconda edizione, assisteremo ad uno scontro a Cinecittà fra le due ex rivali oppure verrà tutto, definitivamente, archiviato? Intanto potremo vedere Aida Yespica nel salotto di Verissimo in occasione della puntata di oggi, sabato 21 dicembre 2019. Se il sogno della tv appare lontano per Aida, anche se non esclude un futuro ritorno, sulll’amore c’è un punto interrogativo. La scorsa estate, la bella venezuelana è tornata tra le braccia di Giuseppe ‘Geppy’ Lama, con cui si è concessa anche una vacanza all’insegna dell’amore. Tutto sembrava procedere a gonfie vele al punto che, al settimanale Spy, la Yespica aveva confessato di voler allargare la famiglia: “A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio, ma aspettiamo. Effettivamente la nostra è stata una storia travagliata. Però abbiamo trovato la nostra stabilità, ma vediamo più avanti cosa succederà. Io, da come l’ho visto con mio figlio, penso già che Geppy sarebbe un buon padre“. Nelle ultime settimane, però, la situazione sembra sia cambiata nuovamente. Sui rispettivi profili Instagram, infatti, non ci sono foto di coppia e, come se non bastasse, Aida e Geppi avrebbero anche smesso di seguirsi. Sarà l’ennesima crisi o, stavolta, ci sarà l’addio ufficiale?

Il party di Natale a Milano





© RIPRODUZIONE RISERVATA