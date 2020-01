AIDA YESPICA/ Piange per il figlio Aron: “Non posso vederlo…” (Rivelo)

Inizia l’intervista di Aida Yespica a Rivelo. Per rompere il ghiaccio, Lorella Boccia le fa diverse domande relative alla sua professione: la danza. “Guarda, io sono sudamericana, ce l’ho nel sangue”, sostiene la showgirl. Tuttavia, gli argomenti che più stuzzicano la curiosità della conduttrice (e del pubblico che la segue) sono quelli che riguardano il suo privato. Il colloquio tra Aida e Lorella inizia in tono amichevole, ma l’intervistatrice si fa seria quasi subito: sarà dura affrontare il tema degli abusi che ha subìto da piccola. Adesso, però, è il momento di girare la prima carta. Aida sceglie lo Schiaccianoci, che corrisponde ad Aron. “Il mio amore, la mia vita”, commenta l’intervistata. Aida si illumina, quando ne parla: “Lui ha vissuto con me per circa 7 anni. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, Matteo Ferrari (l’ex fidanzato, ndr) se l’è portato a Miami”. Come vive la separazione? “Male. Sto pensando di andare da lui e rimanere là, però non posso, perché il mio lavoro è qui. Comunque ci vado ogni mese e mezzo”. Non ha paura che la storia di sua madre si ripeta: “No, è diverso. Mia madre non l’ho mai sentita. Io, invece, appena posso torno da mio figlio”. La Boccia le fa una domanda difficile: “Mi racconti come avviene la vostra separazione?”. Inutile dire che Aida si emoziona: “Lui mi chiede sempre: ‘Mamma, quando vieni?’. In realtà, è una situazione un po’ difficile. Io ho un problema col passaporto. Sono venezuelana e ho dei problemi con i documenti. È difficile entrare negli Stati Uniti, con la situazione che c’è. Mi sento proprio impotente”. (agg. di Rossella Pastore)

Aida Yespica si racconta

Aida Yespica ha deciso di raccontarsi a tutto tondo, svelando quale periodo difficile stia vivendo a causa della lontananza dal figlio Aron Ferrari. Alcuni mesi fa la showgirl ha dichiarato infatti di non poter vedere suo figlio, a causa di alcuni problemi burocratici e non solo. “Non viviamo più insieme; ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America.. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio…”, racconta adesso a Rivelo, nella puntata che andrà in onda oggi, giovedì 9 gennaio 2020, su Real Time. Il motivo del distacco è da ricondurre al passaporto scaduto della Yespica ed all’impossibilità di fare un rinnovo per via dei problemi che il Venezuela sta affrontando. “Non posso partire per gli Stati Uniti e raggiungere mio figlio, mi viene da piangere…”, dice ancora. Aron le chiede sempre di andarlo a trovare, anche in occasione del suo compleanno. “Ed io devo sempre rispondere ‘sto aspettando questo passaporto’. Questo momento lo sto vivendo molto male, mi sento impotente”, aggiunge. L’impossibilità di vivere una quotidianità con il bambino si aggiunge anche ad altri ostacoli che Aida sta affrontando nella sua cerchia di amicizie. “Nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone… ho subito delle truffe… Ho dovuto lasciarlo a suo padre [l’ex calciatore Matteo Ferrari, ndr] perchè era l’unica persona di cui mi fidavo”, dice ancora. Sono cambiate molte cose quindi dal suo passato ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, quando la Yespica ha parlato agli altri concorrenti della difficoltà di stare lontana da Aron per il periodo necessario per affrontare l’esperienza televisiva.

Aida Yespica, Rivelo: un passato da showgirl

Aida Yespica non dimentica il passato fra calendari e nudità. Il merito, anzi la colpa dal suo punto di vista, è da ricercare in chi ha gestito male la sua immagine. “Ero quasi sempre nuda ed ho fatto 5 calendari. Stravenduti, ma mi pento di averli fatti”, confessa a Rivelo. Il nome del ‘colpevole’ viene fuori poco dopo: “Sì, ero gestita da Lele Mora”, confessa. La Yespica è sicura che se avesse avuto al proprio fianco una persona che la seguisse bene, forse le cose sarebbero andate in modo del tutto diverso. I problemi lavorativi non sono gli unici presenti nella vita della modella, che a Lorella Boccia decide anche di parlare del suo legame spezzato con Claudia Galanti, ormai ex amica. “Lei ha deciso di finire la nostra amicizia per via di un momento delicato della sua vita… Io vivevo dall’altra parte del mondo, sola con mio figlio e non sono potuta partire per sostenerla… mi dispiace tantissimo, lei questa cosa non l’ha capita“, racconta. Nonostante questa decisione forte presa dalla Galanti, Aida sente ancora di provare un profondo affetto nei suoi confronti, sente la sua mancanza ed è sicura che anche l’ex amica provi la stessa cosa. “Ho provato a ricucire la nostra amicizia, ma…”, conclude. Non è chiaro se questo periodo difficile della Galanti a cui fa riferimento sia da ricondurre all’arresto dell’ex compagno della showgirl, l’avvocato Arnaud Mimran, avvenuto nel 2015 per frode e coinvolgimento in alcuni omicidi. Oppure se è legato ancora al dramma di aver subito la perdita della figlia Indila Carolina Sky: “L’amore per i miei figli mi ha fatto alzare dal letto. Ma ricado, ricado ancora, sempre. Il pensiero, il corpo di Indila mi tormenta”, ha detto a Seconda Vita poco tempo fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA