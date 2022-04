Aida Yespica: “Non riesco a vedere mio figlio”/ “Mi hanno detto che devo aspettare…”

Il dramma di Aida Yespica

Aida Yespica si lascia andare ad uno sfogo in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna raccontando il dramma che sta vivendo da mamma. Anni fa, la showgirl venezuelana ha avuto una storia d’amore con Matteo Ferrari. Un grande amore coronato dalla nascita, tredici anni fa, del figlio Aron che oggi vive a Miami con il papà. Aida Yespica, anche durante la sua esperienza al Grande Fratello vip, ha parlato tanto del figlio di cui è profondamente innamorata.

Vivendo in Italia, tuttavia, non riesce a vedere Aron come vorrebbe. Con la pandemia, la situazione è peggiorata. La burocrazia e le varie regole da rispettare in tempi di covid, infatti, hanno impedito per ben quattro volte alla showgirl di volare a Miami per poter trascorrere del tempo con il figlio.

Lo sfogo di Aida Yespica

Ad impedire ad Aida Yespica di poter raggiungere Miami dove il figlio Aron ha ormai la sua vita è stato il visto con cui ha avuto più volte problemi come racconta lei stessa ai microfoni di Diva e Donna. «Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare», ha spiegato la showgirl che si augura di poter risolvere presto la situazione per volare finalmente da suo figlio negli Stati Uniti.

Stare lontano dal suo unico figlio non è facile per la showgirl che sta provando a risolvere il tutto velocemente per poter raggiungere presto Aron che, a 13 anni, assomiglia fisicamente sempre di più a papà Matteo. Ma com’è Aron caratterialmente? Mamma Aida lo descrive come un ragazzo educato, altruista, ordinato e generoso.

