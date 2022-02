Delia Duran e Aida Yespica erano fidanzate?/ L’ex naufraga: “Siamo amiche…”

Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip ha affermato di aver avuto delle relazioni con alcune donne e ha raccontato la sua prima esperienza con una donna. Dalle descrizioni fatte, il web ha subito pensato che il soggetto in questione potesse essere Aida Yespica, che ha dato le sue risposte in merito, in un’intervista rilasciata a “Casa Chi”. Durante una puntata del reality, infatti, Delia ha parlato del suo significato di “amore libero”, dicendo: “Per me l’amore libero è il fatto che tu condividi insieme alla tua coppia il piacere di essere libero di raccontare le culture, le sessualità”.

Poi ha parlato ad Alfonso Signorini di alcune esperienze avute con le donne, affermando che non è solo attrazione fisica: lei ha provato con una donna le stesse farfalle nello stomaco percepite col suo primo fidanzato. Si parla quindi di veri e propri sentimenti, tanto che ha poi descritto la sua prima esperienza con una donna dicendo: “Ero a El Salvador con questa modella messicana… Lì è scattato tutto perché lei dormiva con me, mi portava la colazione a letto, uscivamo insieme”. Poi, l’espressione che ha scatenato un enorme fraintendimento sul web: Delia si è avvicinata a Miriana Trevisan e le ha detto di aver avuto un’esperienza con “una come Aida Yespica”, ma il paragone è stato interpretato dal web come la rivelazione di un’ex storia d’amore tra la donna e Aida.

Dopo i vari fraintendimenti sul web a proposito della presunta ex storia d’amore tra Delia Duran e Aida Yespica, quest’ultima si è trovata a dover fare chiarezza in un’intervista a Casa Chi. “Siamo amiche, la conosco, siamo del Venezuela ed è una persona stupenda, ha un carattere piccante e caliente. Però io nego quello che ha detto, non è stato così”; queste parole di Aida Yespica sulla questione suonano chiarissime alle orecchie di tutto il web, ma la modella si dilunga e spiega anche cosa ne pensa e il suo punto di vista sull’accaduto e sulle affermazioni di Delia.

Aida premette che nonostante il Grande Fratello Vip le abbia dato tanto in passato, lei preferirebbe non essere tirata in mezzo alle dinamiche del gioco, poiché, nonostante voglia bene alla concorrente, non crede di c’entrare nulla sulla sua vita sentimentale e sul suo percorso nel programma. Aida ha anche parlato di Alex Belli, dicendo che lui ha fascino ed è simpatico, ma non è per niente il suo tipo, perché a lei piacciono gli uomini “macho”; poi ha parlato di Manila ritenendola vera, sincera e molto sensibile e si augura che per tali ragioni possa essere lei la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello Vip.



