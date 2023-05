Aida Yespica “sbanca” all’esordio su OnlyFans/ “Potrebbe guadagnare 100mila dollari…”

Aida Yespica, il successo televisivo “bissato” su OnlyFans

L’attuale momento storico è certamente scandito da un’evoluzione e diffusione digitale piuttosto dilagante; un giorno forse, sui libri di storia, sarà definita come Rivoluzione Digitale. Nel frattempo però, le diverse sfaccettature del fenomeno mettono in evidenza novità e opportunità soprattutto dal punto di vista delle piattaforme social. L’ultimo portale ad aver raggiunto numeri da capogiro è chiaramente OnlyFans; piattaforma dedicata principalmente a contenuti per adulti e dedicata ad una cerchia ristretta di follower, con tanto di pacchetti a pagamento.

Aida Yespica sbarca su OnlyFans/ Web impazzisce: "Per lei mi venderei casa"

Sempre più giovani e non solo tentano la fortuna su OnlyFans, compresi alcuni personaggi noti al mondo dello spettacolo. Di recente è stata la volta di Aida Yespica; la nota showgirl è sbarcata sulla nuova piattaforma seppur, a suo dire, per motivi diversi dal mero guadagno. Ebbene, ad oggi sembra dominare la scena – come riportato dal settimanale Chi – con numeri incredibili tanto dal punto di vista del seguito quanto del guadagno attuale e in prospettiva.

Aida Yespica rivede il figlio Aron a Miami/ Passeranno Natale insieme dopo tre anni

Aida Yespica, dai possibili guadagni su OnlyFans al dibattito social: “Ho perso una scommessa…”

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, il profilo OnlyFans di Aida Yespica a pochi giorni dalla sua apertura è già un successo. Il canale della showgirl vanta un numero di richieste “piccanti” in crescita esponenziale; inoltre, secondo alcuni analisti il guadagno in prospettiva potrebbe raggiungere cifre incredibili. Nello specifico, considerando la soglia di un mese, Aida Yespica potrebbe arrivare addirittura a quota 100 mila dollari al mese.

Quando si dice, 40 anni e non sentirli: Aida Yespica si è lanciata senza riserve su OnlyFans e oggettivamente la sua forma fisica sembra non subire l’inesorabile scorrere del tempo. Tra l’altro, tramite il proprio profilo Instagram, la showgirl aveva giustificato la scelta con ragioni goliardiche. “Ho perso una scommessa, ci vediamo sull’altro social“, questa la sua spiegazione, con tanto di commenti degli utenti che si sono divisi nel parere. Qualcuno ha applaudito la scelta e il coraggio, qualcun altro invece ha commentato in maniera negativa la scelta di Aida Yespica definendola poco edificante.

Aida Yespica e Geppy Lama, ritorno di fiamma?/ L'indizio in un video su Instagram...

© RIPRODUZIONE RISERVATA