Aida Yespica sbarca su OnlyFans/ Web impazzisce: “Per lei mi venderei casa”

Aida Yespica su OnlyFans: web entusiasta ma piovono anche critiche

Come molte celebrità prima di lei, Aida Yespica ha aperto un profilo sul OnlyFans. La modella venezuelana, dopo lo stop televisivo, ha deciso di sbarcare sulla nota piattaforma intrattenendo con foto più private gli abbonati. “100% venezuelana 🇻🇪 Living in Milan 🇮🇹. Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata di condividere la mia vita privata con voi” scrive l’ex gieffina.

L’abbonamento per vedere la vita più intima di Aida Yespica è di 25 dollari, ma in molti utenti hanno già confermato non essere un problema. “Per lei mi venderei casa“ scrive qualcuno, dimostrando che il successo della venezuelana sulla piattaforma è già data per assodata. Non tutti sul web sono contenti, però, per lei sono arrivate anche le critiche di chi sostiene che sia per i vip la via più facile per fare soldi dopo l’insuccesso televisivo.

Aida Yespica: “Non sono pentita di aver lasciato mio figlio al padre”

Aida Yespica ha potuto riabbracciare suo figlio che vive a Miami con il padre Matteo Ferrari, dopo due anni a causa del Covid. L’incontro tra loro è stata emozionante e pieno di commozione per la modella venezuelana che, al settimanale Chi, ha parlato della scelta di lasciare il bambino al suo ex compagno.

“E’ stata una decisione saggia. Quando abitavo a Los Angeles, Arion frequentava la scuola americana, così ha potuto proseguire gli studi. E’ uno studente molto bravo. Sono orgogliosa di lui. Nel 2016 stato attraversando difficile. Affidarlo a Matteo (Ferrari ndr) è stata la scelta migliore. Suo papà è presente, severo ma tenero, responsabile. Se Aron è un ragazzo felice è anche merito di suo padre Matteo al quale devo dire grazie”.

