Aida Yespica scomparsa dai social/ Fan allarmati: “Stai bene?”

Aida Yespica è scomparsa dai social. La showgirl e modella da diverse settimane non pubblica alcun contenuto sulle sue pagine social; una sorta di silenzio mediatico che ha però allarmato e preoccupato i tantissimi fan. Cosa è successo, ma sopratutto come sta la ex concorrente del Grande Fratello Vip? Del resto l’ultimo anno non è stato affatto semplice per la bellissima modella venezuelana costretta a vivere per diverso tempo dall’amatissimo figlio Aaron che si trova negli Stati Uniti d’America con il padre. In tanti però sono preoccupati che questo silenzio social della Yespica possa essere legato all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Da più di un mese, infatti, la diffusione del Covid-19 ha messo in ginocchio il nostro Paese con 16,523 decessi e 132,547 casi di contagio. Una pandemia che ha coinvolto e colpito anche il resto dell’Europa e del mondo con gli Stati Uniti d’America che sono il paese più colpito con 367,650 contagiati nel giro di pochissimi gironi.

Aida Yespica, fan preoccupati: “che fine hai fatto?”

L’ultimo post di Aida Yespica su Instagram risale a sette settimane fa, un tempo davvero lungo se si pensa che la modella venezuelana era solita condividere scatti della sua vita privata e lavorativa con i suoi fan. Improvvisamente qualcosa è cambiato visto che la modella ha smesso di farlo. Cosa è successo dall’ultimo post del 12 febbraio 2020 ad oggi? Nell’ultima foto la Yespica si trovava in vacanza nelle Dolomiti e da allora non ha pubblicato più nulla. Questa assenza ingiustificata dai social ha fatto preoccupare i tantissimi fan che si domandano: “ma che fine ha fatto?”, “tutto ok” e “sta bene”. In tanti, infatti, hanno commentato l’ultimo post su Instagram chiedendo delucidazioni su cosa è successo. Va detto che durante le ultime ospitate in tv la Yespica è apparsa provata. In particolare durante l’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, la bellissima Aida aveva parlato del figlio Aaron che oggi vive a Miami con il padre Matteo Ferrari. Una distanza che li separava per via di alcuni problemi burocratici legati al suo passaporto. La situazione però è ancora più misteriosa questa volta visto che anche il fidanzato Geppi Lama non pubblica più nulla sui social. Cosa è successo?



