AIDA YESPICA: “SONO STATA CON UNA DONNA FAMOSA”/ “Un errore, da mamma me ne pento”

Aida Yespica ha commesso molti errori, in passato e non solo. Piano piano, con l’avanzare dell’età, si sta rendendo conto che le cose che un tempo riteneva “normali” erano in realtà solo “mali”. In un’intervista a Rivelo, Aida parla a lungo del periodo più buio della sua vita, caratterizzato da parossismi di sregolatezza e depravazione. Non ci sono solo i calendari, tra le cose che ha fatto che adesso cancellerebbe. I suoi sbagli sono stati tanti e gravissimi: “Sono stata anche con una donna”, ammette pentita nel corso del suo colloquio con Lorella Boccia. Il suo è un vero e proprio flusso di coscienza: “Non lo rifarei mai, adesso sono mamma…”. E se ne vergogna. La donna in questione faceva anch’ella parte del mondo dello spettacolo, ma Aida non può chiaramente fare il suo nome. All’epoca dei fatti, la Yespica era molto giovane. Probabilmente, erano passati pochi anni dal suo debutto in televisione. Rapportarsi con suo figlio Aron l’ha aiutata a prendere atto degli sbagli che ha fatto in gioventù, in parte dettati dalla sua immaturità e dalle carenze affettive soprattutto dal lato materno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA