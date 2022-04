Aida Yespica “Storia con Delia Duran? Una sciocchezza”/ “L’ho chiamata, è impazzita…”

Aida Yespica smentisce la storia con Delia Duran

Aida Yespica e Delia Duran, entrambe venezuelane, sono amiche da diverso tempo. Durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, la moglie di Alex Belli si era lasciata andare ad una dichiarazione svelando di aver avuto una storia con la Yespica. Le dichiarazioni della Duran, tuttavia, non avevano trovato corrispondenza in quelle di Aida che aveva prontamente smentito. Pur confermando l’amicizia con Dalia, infatti, lo scorso febbraio, ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, la Yespica aveva dichiarato quanto segue:

“Quello che lei ha detto non è vero, non è mai stato così. Le voglio bene, siamo uscite insieme a cena nel nostro paese ma sempre a distanza. Io in queste cose non ci entro”. Oggi, Aida è tornata nuovamente sull’argomento spiegando di aver parlato delle dichiarazioni fatte da Delia direttamente con lei dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Aida Yespica e la telefonata chiarificatrice con Delia Duran

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, Aida Yespica ha raccontato di aver contattato telefonicamente Delia Duran per chiederle il motivo per il quale ha dichiarato di aver avuto una storia con lei. “È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori”.

Nessuna storia, dunque, tra Delia Duran e Aida Yespica. Tra le due modelle venezuelane c’è solo un’amicizia e un affetto sincero come ha spiegato la Yespica che, da tempo, sta proteggendo la propria vita privata.

