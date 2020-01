AIDA YESPICA TRUFFATA DALL’EX FIDANZATO/ “Ho perso tutti i miei soldi”

Aida Yespica, modella, showgirl e attrice venezuelana, ha dichiarato di esser stata truffata da un suo ex fidanzato dall’identità sconosciuta. L’uomo in questione, a suo dire, sarebbe stato con lei solo per avvantaggiarsi del suo status di persona famosa e – al tempo stesso – spillarle “tutti i soldi” senza che lei se ne rendesse conto. La Yespica ne ha parlato a Rivelo, dove ha reso noti ulteriori dettagli sulla vicenda (a qualche settimana dalla prima intervista a Verissimo in cui accennava all’argomento). Il truffatore sarebbe “una persona che viveva a Los Angeles”. Di lui, al momento, non si sa nient’altro che questo. Probabile che l’uomo fosse di origine americana, ma Aida non ha intenzione di cedere sul suo identikit. Alla conduttrice, che si fa venire dei sospetti su Roger Jenkins, Aida replica decisa: “Non era il mio ex Roger. Lui è stato come un padre, per Aron (il figlio che ha avuto dalla precedente relazione con Matteo Ferrari, ndr). Siamo stati insieme tre anni e mi ha aiutato tanto. No, non è lui”.

