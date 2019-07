Aida Yespica: “voglio un altro figlio”/ “Con Geppy sono serena. Nozze? Per ora…”

Bellissima e in splendida forma, Aida Yespica ha festeggiato il suo 37esimo compleanno a Ibiza insieme al figlio Aaron, nato nel 2008 dalla sua storia con Matteo Ferrari e con il fidanzato Geppy Lama con il quale, dopo numerosi alti e bassi, ha finalmente trovato la serenità. “Ci siamo lasciati e rispresi” – confessa la showgirl venezuelana in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Spy – “adesso abbiamo trovato una nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d’accordo e, ora posso dirlo, ci amiamo“. Per Aida, dunque, sarà un’estate all’insegna dell’amore e delle vacanze. Dopo aver trascorso giorni speciali in Italia, a Santorini e alle Isole Baleari, infatti, Aida, ad agosto, quando Aaron non sarà con lei, partirà nuovamente con il fidanzato Geppy: “ad agosto mio figlio non sarà con me ed io e Geppy faremo un’altra vacanza. Diciamo che sarà una luna di miele (ride ndr). Andremo a Bali o in Thailandia per venti giorni”.

AIDA YESPICA: “VOGLIO UN ALTRO FIGLIO. GEPPY SAREBBE UN BUON PADRE”

Felice e innamorata, a Spy, Aida Yespica confessa di desiderare un figlio da Geppy Lama. “A me piacerebbe tanto avere un altro figlio” – spiega Aida che, tuttavia, preferisce non bruciare i tempi – “ma aspettiamo. Effettivamente la nostra è stata una storia travagliata. Per ora abbiamo trovato una nostra stabilità, ma vediamo più avanti cosa succederà. Io, da come l’ho visto con mio figlio, penso che Geppy sarebbe un buon padre”. A rendere felice la Yespica, in questo momento, è anche il rapporto speciale che hanno Geppy e il figlio Aaron. “Geppy è una persona sempre presente con mio figlio. Aaron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano“, ha aggiunto la showgirl.

AIDA YESPICA: IL SEGRETO DELLA SUA BELLEZZA

A 37 anni appena compiuti, Aida Yespica sfoggia un fisico mozzafiato in grado di far invidia alle ventenni, ma qual è il segreto della sua bellezza? Ad aiutare la showgir venezuelana è sicuramente madre natura che le ha donato un fisico che le consente di stare bene senza troppi sacrifici. “Io mangio tantissimo, ho un metabolismo che mi evita di ingrassare” – spiega a Spy anche se ammette che oggi sta più attenta rispetto a qualche anno fa – “però ho comunque 37 anni e sto più attenta rispetto al passato. L’importante è bere molta acqua e idratarsi. Faccio poca palestra, ma compenso con tante maschere e trattamenti per il viso”.





