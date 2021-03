Aidan Turner, matrimonio segreto con Caitlin Fitzgerald/ “Celebrato in Italia dopo..”

C’è chi lo ha conosciuto e apprezzato come protagonista della serie Tv Poldark e chi, invece, sta imparando a conoscerlo grazie al ruolo di Leonardo Da Vinci nella serie omonima in onda su Rai 1. Oggi però Aidan Turner è finito sotto i riflettori per una notizia che riguarda la sua vita privata, anzi, amorosa. L’attore irlandese, stando a quanto riporta The Sun, avrebbe sposato la collega Caitlin Fitzgerald proprio in Italia e dopo tre anni di fidanzamento.

Pare che la celebrazione abbia avuto luogo proprio dopo la fine delle riprese di Leonardo e in gran segreto tra la Toscana e il basso Lazio. Un insider ha rivelato alla fonte che Aidan e Caitlin: “Sono follemente innamorati e non vedevano l’ora di sposarsi non appena i loro rispettivi impegni glielo avessero permesso”.

Aidan Turner e Caitlin Fitzgerland una coppia “perfetta”

Aidan Turner e Caitlin Fitzgerland si sono conosciuti nel 2018 sul set del film “L’uomo che uccise Hilter e poi Bigfoot”. Entrambi, infatti, sono attori celebri e quel feeling creatosi sul set si è poi trasformato in amore. Dopo tre anni insieme, la coppia ha poi deciso di convolare a nozze: “Sono entrambi molto riservati e hanno tenuto la cerimonia nascosta, ma lui è stato visto camminare da solo indossando la fede”, ha rivelato ancora l’insider sulla feste fatta dunque in gran segreto. Aidan e Caitlin sono innamoratissimi, tanto che sarebbero in tanti i conoscenti ad averli definiti “la coppia perfetta”.

