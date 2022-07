Aiello/ A Roma è un successo, le emozioni dell’artista

Aiello torna protagonista sul palco per i Tim Summer Hits 2022, ma non è stato il suo unico impegno di questa sestate. Il cantante cosentino è impegnato infatti nel Meridionale tour con sold out all’Atlantico Live di Roma che gli ha regalato grandi emozioni. Sicuramente per il ragazzo è stato un concerto diverso dal solito perché benché sia nato in Calabria la capitale ora è casa sua. Ha deciso di aprire il suo concerto con il brano Sotto il cielo di Roma proprio per celebrare la città eterna. Quello che è emerso dal concerto è anche la grandissima interiorità del ragazzo che si è confidato con il pubblico, raccontando anche il periodo più difficile della sua vita in cui aveva perso la serenità e che l’aveva portato a un percorso psicologico che l’ha aiutato a uscirne. Ragazzo dotato di grande determinazione ha già scritto, anche se molto giovane, dei pezzi che sono entrate nell’immaginario del nostro paese. Basti pensare al successo di Arsenico in grado di conquistare il pubblico a partire dai social network.

Aiello/ "Esibirmi a Roma, casa mia da più di 15 anni, mi ha fatto provare una grande emozione"

Aiello, l’arte nel cuore

Aiello per gli amici Antonio, in sostanza Antonio Aiello nessun nome d’arte per chi l’arte ce l’ha nel cuore. Tra poco festeggerà il suo trentaseiesimo compleanno e il tanto sognato successo è arrivato grazie alla ricerca al sudore e alla determinazione. Aiello nasce a Cosenza si diploma al Liceo scientifico continuando gli studi con una laurea breve in scienze della comunicazione e una seconda laurea magistrale. La musica è da sempre il suo sogno, tanto che inizia giovanissimo a suonare violino subito dopo il pianoforte fino a che a sedici anni prende lezioni di canto e prova salire sul palco. Il pubblico fa effetto deve proprio provarci, per realizzare il suo sogno cerca di partecipare a Sanremo, la selezione non va a buon fine e lui decide di partire per fare nuove esperienze. Al ritorno dal viaggio per la ricerca della sua rinnovata vena artistica piano piano un passo alla volta entra nel cuore di chi lo ascolta. Le sue canzoni parlano d’amore, un amore di ricerca timido ma passionale, quell’amore che dovrebbe restare immutato nel tempo dato che indissolubile a ogni evento

AIELLO/ "Torno dopo un periodo di ricerca di me stesso: prima volta dalla psicologa"

Aiello, Romantico e riservato

Non c’è modo di carpire nessuna indiscrezione sulla vita privata di Aiello, che ammette apertamente di non essere stato molto fortunato in amore. Un romantico che cerca la donna della vita, lo dimostra con i suoi scritti lo canta disperato in ogni nota chissà se riuscirà a coronare questo sogno. Diverso tempo fa sono state girate voci sul possibile coinvolgimento sentimentale con Laura Troisi, ma sembrano essere state solo voci di corridoio in quanto il cantante si dichiara Libero e innamorato soprattutto del suo lavoro della musica e dell’amore in generale. Un cantante romantico dunque che sforna un successo dopo l’altro. Dopo aver letteralmente conquistato la scena musicale Italiana nel 2019 con il singolo “Arsenico” oltre 70 mila copie vendute il suo primo disco di platino un successo straordinario seguito da ” Vienimi a ballare”. Nel 2021 ha partecipato in qualità di big a Sanremo con il brano “Ora”.

Il video di Paradiso di Aiello













