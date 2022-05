Aiello, chi è e vita privata/ Il flirt mai confermato con Laura Torrisi e…

Chi è Aiello? Gli studi in Economia e il successo di “Arsenico”

Aiello è un giovane cantante italiano. Dopo il diploma di Liceo Scientifico ha ottenuto una laurea triennale all’Università della Calabria in Scienze della comunicazione e una magistrale in Economia alla Luiss. Aiello suona il pianoforte e il violino da quanto ha 10 anni. A 16 anni si è dedicato al canto e ha iniziato a esibirsi per le prime volte in pubblico, scrivendo anche le sue prime canzoni. Nel corso della sua vita, il cantante ha vissuto per diversi mesi a Sydney dove suonava con una band locale. Aiello nel 2011 ha preso parte alle audizioni per la categoria “Nuove proposte” del Festival di Sanremo, ma in quell’occasione non è riuscito a qualificarsi tra i finalisti. Il 21 ottobre 2011 ha pubblicato il suo primo singolo intitolato Riparo.

Antonio Aiello, chi è vita privata/ Pubblicato il suo nuovo singolo Paradiso

Nel gennaio 2012 ha debuttato in televisione esibendosi nel programma in onda su Rai 1 Di che talento sei?. Il 26 maggio 2017 ha pubblicato il suo EP di debutto Hi-Hello per l’etichetta Irma Records. A Marzo 2019 è uscito il singolo Arsenico e a Settembre La mia ultima storia, entrambi certificati disco d’oro. Sempre nello stesso anno è uscito il suo primo album in studio intitolato Ex voto. Nel febbraio 2020 è stato candidato con la canzone Festa, presente nel film Bangla, come miglior canzone originale al David di Donatello.

Aiello/ Da Sanremo alle hit dell'estate con "Arsenico"

Aiello ha avuto una storia con Laura Torrisi? L’indiscrezione

Aiello è salito sul palco del Festival di Sanremo nel 2021 con il brano “Ora”. Antonio Aiello è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Fino a quando è finito al centro del gossip per un presunto flirt con l’attrice Laura Torrisi, ex moglie di Leonardo Pieraccioni, sei anni più grande di lui. Nel 2019 il Settimanale Chi aveva fatto uscire questa indiscrezione dando come certezza un flirt tra i due: “Dopo Amici Celebrities l’attrice Laura Torrisi continua a coltivare la passione per la musica e nell’ultimo periodo non smette di ascoltare Antonio Aiello, in arte Aiello. Una passione molto, molto forte, quella dell’ex compagna di Leonardo Pieraccioni per il cantante cosentino”. Un flirt che non è mai stato né confermato né smentito ma che ha fatto parecchio rumore.

Aiello e Laura Torrisi stanno insieme?/ Gli indizi social e lei manda in tilt i fan

Secondo il gossip Laura Torrisi e il giovane rapper si sarebbero conosciuti tramite alcune amicizie in comune e, dopo una fase di amicizia, tra loro sarebbe scoppiata la passione. In un’intervista rilasciata a Le Iene nel 2019, Aiello ha fatto sapere: “Non sono fidanzato e in questo momento nemmeno innamorato”. Aiello continua a credere però nell’amore: “Sono molto selvaggio: un po’ per il mio segno zodiacale, un po’ per le mie esperienze di vita. Non sono assolutamente precisino, tranne in una cosa: l’amore. Lì tendo a essere molto presente e a tenere tutto sotto controllo”, aveva rivelato al Settimanale Amica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA