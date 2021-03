Aiello, con “Ora”/ Al secondo tentativo arriva a Sanremo 2021. Il brano? Una contaminazione di generi

Aiello, all’esordio al Festival di Sanremo 2021 tra i Big

Aiello è tra i 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021. Il brano che presenta a si intitola “Ora” e come dice lui stesso “parla di quando finisce una storia d’amore e chi viene dopo si vede cadere addosso tutte le cose negative. Musicalmente è una contaminazione di generi che a me piace fare, definiamolo pop moderno”. Si dice sorpreso di essere riuscito a partecipare al Festival di Sanremo 2o21, “un Sanremo che deve essere occasione di rinascita per tutti, senza paura di abbracciarci, mi manca il contatto fisico e mi manca di esibirmi”. Aiello è diventato noto al grande pubblico grazie a una instragam-story diventata videoclip ufficiale del brano “Arsenico“, grande successo commerciale con oltre 70mila copie vendute nel 2019. Forse il successo del video, oltre all’originalità del mezzo usato, è anche dovuta al fatto che lui non compare mai: al suo posto, canta una splendida ragazza.

Ripercorriamo la carriera di Aiello

Originario di Cosenza dove nasce il 26 luglio 1965, Antonio Aiello con un ragguardevole percorso di studi (una laurea triennale all’Università della Calabria in scienze della comunicazione l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss) anche musicale, inizia infatti a studiare pianoforte a 10 anni, poi il violino, a 16 anni canto. Dopo un tentativo fallito di prendere parte a Sanremo, vola fino in Australia dove si stabilisce a Sydney esibendosi con un gruppo locale. Tutte esperienze che lo fanno maturare. Nel 2011 esce il suo primo singolo, Riparo, debutta in tv l’anno dopo nel programma di Rai 1 Di che talento sei? il programma per giovani proposte condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata. Nel 2013 registra per il cortometraggio di Giulia Fiume Abbracciami la colonna sonora. Arriva finalmente il successo nel 2019 con il singolo Arsenico che ha ottenuto il disco di platino per le oltre 70.000 copie vendute. Gli ultimi brani usciti sono Vienimi (a ballare) è stato certificato disco d’oro da FIMI per aver venduto già oltre 35.000 copie.

Ospite ad Amici 20 il programma di Maria De Filippi dove ha presentato il suo ultimo brano Che canzone siamo. Aiello attualmente non sembra essere fidanzato, alcune voci però affermano che sia nata una relazione con l’attrice Laura Torrisi, protagonista della fiction di canale 5 L’Onore e il Rispetto. Vedremo se le voci saranno confermate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA