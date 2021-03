Aiello/ Dopo Sanremo 2021 conquista Sandra Milo: “Sei una bomba”

Aiello è pronto a conquistare il pubblico di Domenica In dopo il successo (anche in termini di meme) ottenuto con Sanremo 2021 la scorsa settimana. Il cantautore è pronto a scalare le classifiche e lanciare il suo disco, Meridionale, sperando che i suoi pezzi siano tra i più ascoltati e ballati dei prossimi mesi, restrizioni permettendo, e, intanto, ecco che sui social continuano i like e i followers lievitano. Proprio sbirciando un po’ il suo account ci siamo accorti che tra migliaia di seguaci ce n’è una molto nota ovvero proprio Sandra Milo. L’attrice ha voluto sottolineare la bellezza del disco di Aiello e sui social ha commentato: “L’album è una bomba dal primo all’ultimo pezzo. Saranno tutti delle hit”. A quanto pare il cantautore calabrese è riuscito a conquistare anche un pezzo da novanta come Sandra Milo con la sua musica, cosa racconterà oggi ospite a Domenica In da zia Mara?

Aiello è sicuramente felice per tutto quello che sta succedendo nella sua vita soprattutto se si guarda indietro e capisce che, ad un certo punto, aveva deciso di mollare e arrendersi perché nessuno si era accorto di lui e delle sue potenzialità. Lo stesso ha dichiarato più volte: “A 30 anni ho realizzato che il successo non sarebbe mai arrivato, anche se io mi sono sempre sentito una sorta di ‘predestinato’” ma oggi, cinque anni dopo, il successo è a portata di mano e tutto è nato con la pubblicazione, in autonomia, di Arsenico, la dimostrazione che non bisogna mai arrendersi, questo è certo. Perché il pubblico lo ha compreso sin da subito? Perché “Racconto storie e persone che mi sono molto vicine e in maniera autentica, senza filtri. E questo è qualcosa che si distingue. Anche musicalmente”.

