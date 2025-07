Aiello è fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata dell'artista calabrese? "Non sono innamorato": le parole dell'artista

Aiello, nato a Cosenza nel 1985, è uno degli artisti più amati dall’ultima generazione. Nella sua musica, il cantante calabrese parla molto spesso di amore: ma nella vita privata, Aiello è fidanzato? Cosa sappiamo del suo stato sentimentale? Al momento non ci sarebbe nessuna donna nella vita di Aiello, almeno secondo quanto dichiarato proprio da lui in un’intervista di diverso tempo fa.

Le cose, dunque, potrebbero essere cambiate nel frattempo ma non è detto che sia così. Rifacendoci allora alle sue ultime dichiarazioni, cosa sappiamo dello stato sentimentale di Aiello?

“Non sono fidanzato e in questo momento nemmeno innamorato” ha raccontato Aiello diverso tempo fa. Senza mezzi termini, il cantante calabrese ha dunque spiegato di non avere nessuna donna per la testa e di non condividere la sua vita con nessuno. Una notizia che sicuramente avrà fatto piacere alle sue fan: Aiello è infatti molto corteggiato, anche se per sua stessa ammissione poi “finalizza” poco nonostante le tante avance che riceve.

Aiello è fidanzato? “In amore sono precisino”

Parlando della sua attitudine all’amore, Aiello, in un’intervista di qualche anno fa, si è descritto come “selvaggio”: “Non sono assolutamente precisino, tranne in una cosa: l’amore. Lì tendo a essere molto presente e a tenere tutto sotto controllo”. Il cantante calabrese ha dunque raccontato di tenerci molto all’amore e di avere particolarmente a cuore le persone al suo fianco, anche se in questo momento non ha una compagna.

A chi dunque si chiede “Aiello è fidanzato?“, rispondiamo di no: non c’è nessuna persona al suo fianco, almeno così sembrerebbe. In passato il cantante è stato legato a donne bellissime, come Laura Torrisi, ex moglie di Leonardo Pieraccioni: i due sarebbero stati insieme per qualche tempo dopo essere stati prima amici. Al momento, invece, non c’è nessuna donna al suo fianco: a quanto pare, però, Aiello sarebbe in cerca.