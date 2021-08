Aiello e Laura Torrisi stanno insieme?/ Gli indizi social e lei manda in tilt i fan

Da mesi si rincorrono i rumors sul possibile flirt tra il cantante Aiello e la modella e attrice Laura Torrisi. Della presunta relazione se ne parla da mesi, ovvero da quando alcuni fan hanno notato una serie di like “sospetti” che alimenterebbero le chiacchiere di gossip. Al momento, tuttavia, sembra non esserci nulla. Aiello e Laura Torrisi, dal canto loro, non hanno confermato nulla, mantenendo un certo riserbo sulla propria vita privata. Ricordiamo che Aiello nei mesi scorsi è stato uno dei protagonisti al Festival di Sanremo, dove ha partecipato con il brano ‘Ora’. Laura Torrisi, invece, è assente da un po’ di tempo dal panorama televisivo, ma sembra attivissima sui social, dove scalda i fan con scatti bollenti.

Aiello/ Da Sanremo alle hit dell'estate con "Arsenico"

Aiello e Laura Torrisi stanno insieme? L’ex di Leonardo Pieraccioni…

Da tempo si parla dell’ipotetico flirt tra Aiello e Laura Torrisi. L’ex di Leonardo Pieraccioni non ha mai dato peso ai rumors sulla sua vita sentimentale, di fatto aumentando le ipotesi più disparate. La modella, come abbiamo accennato, è stata legata all’attore toscano dal 2007 fino al 2014 e nel 2010, i due hanno messo al mondo la figlia Martina. Dopo la storia d’amore con Pieraccioni, nel 2017 Laura ha avuto una storia con Luca Betti, ma da un po’ di tempo della coppia non si hanno più notizie, soprattutto sui social, dove appaiono separati. Ecco perché, dopo la probabile rottura con il pilota automobilista, e alcuni like ad Aiello, i fan hanno cominciato a fantasticare su una ipotetica storia d’amore tra lei e il cantante. Semplice suggestione di gossip o qualcosa di serio all’orizzonte? Lo scopriremo solo nel tempo.

LEGGI ANCHE:

Teresa Magni e Laura Torrisi, fidanzata ed ex Leonardo Pieraccioni/ Due gocce d'acquaAiello, il singolo "Fino all'alba (Ti sento)"/ "Vorrei la ballaste sentendovi liberi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA