Aiello/ “Esibirmi a Roma, casa mia da più di 15 anni, mi ha fatto provare una grande emozione”

Aiello, farà due live consecutivi a Roma

I fan attendevano da tempo le esibizioni live di Aiello, le quali si terranno oggi e Domenica 5 Maggio presso l’Atlantico di Roma. Il cantante arriva a questi due live con una carica e felicità inaspettata, per l’artista è il primo tour nei club più importanti d’Italia. In merito dichiara: “Esibirmi a Roma, casa mia da più di 15 anni, mi ha fatto provare una grande emozione e al tempo stesso responsabilità”. Per Aiello i concerti in questione sono molto importanti, proprio perchè arrivano da due anni di stop e dopo 6 rinvii.

Nonostante tutto i suoi fan non si sono dimenticati di lui, tutto quello che ha vissuto nel suo tour è stato fantastico, adesso come unica priorità ha la voglia di recuperare il tempo perduto. Aiello dichiara anche: “In queste serate ho avuto modo più volte di commuovermi, confesso che c’è una partecipazione straordinaria del pubblico. Mi auguro che accada lo stesso a Roma”. La scaletta dei suoi live è pensata per commutare i brani da album diversi, infatti ci sarà un’energia diversa da solito.

Aiello torna dopo due anni di stop

L’artista Aiello tende a precisare che nei suoi concerti la scaletta è stata pensata per unire chi ama ballare a chi ama ascoltare la musica. Il nuovo singolo “Paradiso” sarà uno dei cavalli di battaglia durante l’esibizione. Subito dopo ci saranno dei momenti intimi e più romantici, per poi lasciare spazio a momenti esplosivi ed energici. Le sue esibizioni sono pensate per essere molto diverse tra loro, ma con l’unico fine di raccontare la storia del cantante dagli albori sino ad oggi.

Aiello è molto attivo sui social network, i suoi brani totalizzano ascolti in streaming da capogiro, ma nonostante questo l’artista continua ad apprezzare i concerti dal vivo. In queste occasioni tira fuori il meglio di sè: “La mia musica ed io siamo figli di un tempo in cui tutto passa dal digitale”, il suo grande orgoglio è nato proprio dal supporto che riceve nei concerti dal vivo, le emozioni provate sul palco dinanzi ai suoi fan sono impagabili e molto più importanti dei followers su Instagram.

