Aiello, il singolo “Fino all’alba (Ti sento)”/ “Vorrei la ballaste sentendovi liberi”

“Fino all’alba (Ti sento)” è il nuovo singolo di Aiello in uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali venerdì 25 giugno. E’ prodotto da Brail e Zef ed è il modo in cui il cantante di Cosenza vede l’estate, è il suo personale manifesto urban meridionale. Le sue parole sul brano sono state: “Mi piacerebbe che la gente ballasse questa canzone e nel mentre si sentisse libera di essere, di scegliere, di amare. Droppare un pezzo in estate non vuol dire per forza cadere in certi cliché musicali, si può far ballare la gente con un sound diverso e parlando di cose importanti”.

Aiello, scherzo Le Iene/ Video, arresto per spaccio “Collabori con un 'ndranghetista”

La contaminazione che contraddistingue i lavori di Aiello la troviamo anche qui, la musica di “Fino all’alba (Ti sento)” sarà infatti caratterizzata dalla chitarra flamenca e da suoni street, le armonie più latine saranno mescolate al clubbing. Il messaggio che porta con sé è quello della libertà di essere chi si vuole, senza confini o limitazioni di alcun genere. Si può ascoltare in anteprima la sera di giovedì 24 giugno attraverso un evento esclusivo con Spotify Italia al quale si partecipa pre-salvando il singolo direttamente sulla piattaforma di streaming musicale.

Aiello sparito dai social "Sono stato operato"/ "Da oggi parte il recupero"

Il Meridionale tour di Aiello

Il nuovo singolo inedito di Aiello arriva dopo la pubblicazione del suo secondo album (Meridionale), uscito a marzo in occasione della prima partecipazione al Festival di Sanremo. Nel quale ha raccontato le proprie radici calabresi tramite un mix di suoni e generi caratterizzati da chitarre classiche e latine, da sonorità R&B e urban. Non si sa se “Fino all’alba (Ti sento)” sia l’anticipazione di un nuovo progetto discografico, nel frattempo l’artista si sta preparando per partire con il suo Meridionale tour che lo porterà in giro per l’Italia da agosto ad ottobre.

AIELLO/ Mara Venier pazza di lui “Ho amato subito il tuo pezzo!”

Recentemente Aiello ha comunicato sui social di aver subito un’operazione, che non fermerà però il suo ritorno sul palco. Farà tappa a: Ortona (14 agosto), Messina (17 agosto), Zafferana (19 agosto), Diamante (21 agosto), Reggio Calabria (24 agosto), Palmanova (28 agosto), Belvedere di San Leucio (8 settembre), Nonantola (8 ottobre), Venaria Reali (10 ottobre), Roma (12 e 13 ottobre), Napoli (17 e 18 ottobre), Milano (20 e 21 ottobre), Firenze (29 e 30 ottobre).



© RIPRODUZIONE RISERVATA