Aiello, “Ora”/ Ultimo in classifica ma su Twitter è già il re dei meme (Sanremo 2021)

Non è a favore di Aiello la classifica generale della quarta puntata del Festival di Sanremo 2021. Il cantante cosentino, in gara al Festival con il brano Ora, si è nuovamente piazzato ultimo dopo una partenza altrettanto ‘in sordina’ almeno per quanto riguarda il consenso ottenuto dal pubblico. Nel corso di queste quattro serate a Sanremo, infatti, Aiello si è distinto per una performance urlata, tutto meno che ordinaria o sottotono, che però non ha convinto i votanti. Tra tutti, i più scettici sono gli spettatori social, che gli hanno dedicato un meme come vero e proprio ‘premio di consolazione’: “Aiello non hai motivo di disperarti per l’ultimo posto a Sanremo 2021 quando hai il primo posto per il miglior meme qui su Twitter”, scrive un utente sul social network, postando in allegato la foto di Aiello che sbraita davanti alla telecamera.

L’esibizione di Aiello diventa virale

Insomma, Aiello non sarà il vincitore di questo Festival (ormai lo diamo per scontato), ma è di sicuro il re dei meme su Twitter. Forse solo Morgan e Bugo, lo scorso anno, regalarono al pubblico momenti altrettanto ‘memerabili’, con il loro litigio preso in barzelletta da tutto il web. “Non riesco più a prendere sul serio Aiello dopo le urla dell’ultima volta”, scherza qualcun altro, ripestando lo screenshot virale. E ancora: “Io farei salire Aiello sul podio solo per essere rimasto serio durante l’urlo, anche se nella sua mente saranno passati tutti i meme. Perché so che ci ha pensato”. Quell’urlo è diventato praticamente il suo elemento caratteristico, la sua cifra stilistica, e il popolo di internet lo attende sul palco solo per quello: “C’è chi sta aspettando Aiello per la parte due di questo meme e chi mente”.

Aiello vincitore nella ‘categoria meme’

Intanto, clamorosamente, c’è chi già pensa a un riconoscimento speciale da assegnare ad Aiello, e – in mancanza di un Dopofestival, dove questa cosa sarebbe quasi sicuramente avvenuta – i ‘fan’ gli fanno pervenire così le loro simpatie: “Nel marasma generale io farei una menzione ad Aiello ultimo in classifica costantemente ma comunque primo nei nostri meme, il Twitter è con te”. In realtà, Aiello non ha un profilo su questo social, ma confidiamo che la notizia del suo successo gli sia comunque arrivata. Intanto, sempre da quelle parti, circolano già versioni alternative della sua esibizione, come il video ‘distorted’ – con l’immagine e la voce distorta – che è il nuovo trend dei contenuti virali.

Aiello non hai motivo di disperarti per l’ultimo posto a #Sanremo2021 quando hai il primo posto per il miglior meme qui su Twitter pic.twitter.com/v8cgRXspOY — Ary🌹 (@aryy111) March 3, 2021





