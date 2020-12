Aiello, ospite ad Amici 2020/ Dalla Calabria al successo di Arsenico

Aiello è l’ospite di Amici 2020 nel pomeridiano di oggi pomeriggio. Il cantante italiano classe 1985, cosentino e calabrese, oggi sarà sul palco della trasmissione di Maria de Filippi per cantare davanti ai ragazzi della trasmissione come esempio di gavetta e sudore ma soprattutto di consacrazione e successo. La sua carriera inizia ormai oltre dieci anni fa ma si inizia a parlare di lui quando fa le audizioni al Festival di Sanremo 2011 ma non riesce ad arrivare tra i finalisti. Una porta in faccia non lo ferma, anzi, e quello stesso anno, dopo qualche mese, pubblica il suo primo singolo dal titolo Riparo e poi prova di nuovo l’assalto al grande pubblico presentandosi sul palco di Che talento sei? su Rai1 nel gennaio dell’anno dopo. Nel 2017, dopo tanti tentativi e gavetta, pubblica il suo disco di debutto, Hi-Hello.

Aiello, ospite ad Amici 2020, dopo il successo di Arsenico (e non solo)

E’ a questo punto che Aiello non si ferma più e mentre i certificati d’oro fioccavano, lui sbarca in radio con Arsenico e poi La mia ultima storia che portano all’album Ex voto che scala le classifiche rimanendo nei posti più alti per mesi fino a che non arriva la consacrazione più grande ovvero la candidatura ai David di Donatello con la canzone Festa presente nel film Bangla nella categoria miglior canzone originale. Purtroppo la pandemia non lo aiutato e proprio nell’anno in cui era previsto il suo tour, ha dovuto fare un passo indietro, come tutti, e rimandare i live a tempi migliori. Intanto il suo ultimo singolo Vienimi (A ballere) è stato certificato disco d’oro da FIMI per le oltre 35.000 copie vendute. Quale canzone porterà oggi sul palco di Amici 2020?



