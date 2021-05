Aiello, scherzo Le Iene/ Video, arresto per spaccio “Collabori con un ‘ndranghetista”

Il cantante cosentino Aiello, 35enne artista esibitosi sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo dello scorso mese di marzo, è stato vittima di un terribile scherzo de Le Iene: quei cattivoni in giacca e cravatta hanno infatti simulato l’arresto del cantante calabrese, accusato di spaccio di droga. Con la complicità dello stylist e della sua manager, la redazione della storica trasmissione di Italia 1 ha architettato uno scherzo ad hoc davvero ben riuscito ma senza dubbio alquanto diabolico. Come sempre lo scherzo ha avuto una grande eco al punto che la notizia dell’arresto per spaccio era finita su alcune testate, ovviamente una fake news che era stata prontamente smentita.

Franco Nero/ "Kevin Spacey è il più grande attore della sua generazione"

Nello scherzo, andato in onda ieri sera, si vede Aiello mentre prende parte ad un progetto di scarpe eco-sostenibili, quando fanno irruzione i finti carabinieri de Le Iene, che vogliono appunto arrestare il cantante. In manette l’imprenditore che stava proponendo l’affare al 35enne di Cosenza, mentre all’autore di “Ora” vengono chiesti i documenti e lo stesso viene quindi interrogato dalle forze dell’ordine. “Questo signore non lo conosco – prende subito le distanze Aiello dall’arrestato – l’ho visto una volta sola perché mi ha chiesto di diventare testimonial di un brand di scarpe”.

Caso Aurora Leone, Paolo Brosio/ “Pecchini brava persona, clamoroso fraintendimento”

AIELLO, SCHERZO LE IENE: “SEI ACCUSATO DI SPACCIO INTERNAZIONALE”

Il capitano dei finti carabinieri a quel punto replica: “Il signore è un ‘ndranghetista ed è coinvolto nello spaccio di stupefacenti a livello internazionale. Anche lei adesso è coinvolto in concorso per spaccio internazionale”.

A quel punto Aiello chiede spiegazioni, ma il finto militare dell’arma inizia a rispondere in maniera assurda, con vari modi di dire come ad esempio “Il cavallo quando si avvicina al fiume, nitrisce”. Aiello viene quindi portato in una stanza e lasciato da solo in compagnia di un altro attore de Le Iene, il finto narcos del gruppo, che continua a ripetergli “Minimo dieci anni”, riferendosi agli anni di galera della probabile condanna per spaccio. Arriva anche l’avvocato del cantante, che gli conferma la possibile pena, quindi le manette… e l’intervento de Le Iene per porre fine allo scherzo. Qui il video

Michela Andreozzi/ "Non desidero l’esperienza della maternità, voglio fare altro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA