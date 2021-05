Aiello sparito dai social “Sono stato operato”/ “Da oggi parte il recupero”

È da giorni che Aiello è assente dai social. Il noto cantante, tra i concorrenti in gara nell’ultimo Festival di Sanremo, ha finalmente rotto il silenzio, spieganti ai tanti fan preoccupati il perché di questa assenza. Il cantante ha subito un’operazione, motivo per il quale ha deciso di staccare un po’. Oggi però ha scritto un lungo messaggio: “Credo che il social siano il luogo peggiore e migliore per abbattere le distanze, farsi sentire, condividere certe cose personali”, ha esordito il cantante su Instagram, “Vi ho letto in questi giorni, mi avete più volte toccato gli occhi e il cuore. Sentirsi dire “mi manchi” o chiedere la ragione di un’assenza è qualcosa di speciale che io vivo con la mia famiglia e con i miei amici più cari. Se ci penso, con la maggior parte di voi non ci siamo mai visti né abbracciati ancora (per poco) e leggervi mi ha colpito molto”.

Aiello rassicura i fan “Ho subito un intervento ma nulla di grave”

Aiello, a questo punto, annuncia di essersi sottoposto ad un’operazione: “Ho subito un intervento, niente di particolarmente grave. – così rassicura i fan che in questi giorni hanno manifestato preoccupazione nei suoi riguardi – Sto bene, e da pochi minuti mi sta tornando anche il sorriso.” Sottolinea infine che “Se sono stato assente sui social e altrove, è per questo motivo. – e conclude – Da oggi parte il recupero, tornerò più forte di prima, sta arrivando l’estate… Che ve lo dico a fare?” Nulla, però, sul motivo dell’operazione.

