Aieta, Cosenza: una perla nel Parco Nazionale del Pollino tra mare e monti

Aieta è un borgo calabrese candidato per il concorso Il Borgo dei Borghi 2025 che incanta con le sue particolari viuzze medievali, la sua posizione fra i monti del Pollino e la profumata “Riviera dei Cedri” che offrono un’atmosfera speciale e ricca di storia. La provincia quella di Cosenza ed è la proposta della Calabria per la finale de Il Borgo dei Borghi.

Aieta è un vero e proprio gioiellino incastonato tra le montagne del luogo, una posizione di pregio che permette, quindi, di godere di paesaggi mozzafiato. Antichi palazzi come quello rinascimentale Martirano-Spinelli e chiese secolari come quella di Santa Maria della Visitazione, impreziosiscono ulteriormente il borgo con loggiati affrescati e opere appartenenti all’arte sacra di notevole valore.

Il Borgo dei Borghi 2025, I salumi di Aieta patrimonio culinario irresistibile e il “Vicolo dei baci”

Oltre all’aspetto storico e a quello dell’architettura, di Aieta si apprezza molto anche quello gastronomico. Ciò per merito della sua cucina locale colma di sapori e profumi irresistibili, coi suoi prodotti tipici che narrano la storia del territorio. I salumi sono tra le tipicità più amate, come per esempio il capocollo col suo sapore intenso e allo stesso tempo delicato. Per non parlare del classico prosciutto di questa cittadina, che simboleggia il patrimonio della gastronomia del posto.

Si aggiungono il gusto piccante della salsiccia e la sopressata locale, che si possono gustare accompagnate dai tradizionali vini rossi calabresi. Sono tanti i tesori culinari della cucina di tale borgo, tra questi si possono citare i fusilli, realizzati con una farina di grano tipico di Aieta e serviti col sugo di carne di capra.

Per i turisti più romantici, Aieta offre l’opportunità di poter vedere il Vicolo dei Baci, un vicolo molto stretto e suggestivo che raffigura il luogo ideale per scambiarsi un bacio. Ad Aieta si respira aria di tradizione, di storia e di cultura che avvolgono i visitatori in una sorta di abbraccio senza tempo. Un luogo che resta impresso nella memoria e nel cuore dei turisti, per il suo fascino intramontabile. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025 qui un video con le immagini di Aieta