Aifa approva vaccino Novavax/ Sarà utilizzato per ciclo primario e non per il booster

La notizia era nell’aria da diverse ore, pochi istanti fa è giunta l’ufficialità: l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha dato il via libera al nuovo vaccino anti-Covid Novavax. La decisione arriva a 48 ore di distanza dall’ok da parte dell’agenzia europea del farmaco (Ema).

Il vaccino Novavax sarà disponibile nell’intera indicazione autorizzata da Ema per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni: come reso noto dall’Aifa, la vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Il farmaco, dunque, non verrà utilizzato per il booster.

AIFA APPROVA VACCINO NOVAVAX

Il vaccino Novavax è il quinto approvato contro Sars-Cov-2 ed è il primo basato sulla tecnologia delle proteine ricombinanti. Come dimostrato da due studi specifici, l’efficacia del farmaco si attesta al 90%, simile a quella dei vaccini a Rna, nel prevenire la malattia COVID-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’importanza del vaccino Novavax per convincere gli indecisi: molte persone riluttanti, infatti, potrebbero accettare questo farmaco. Il motivo? Gli “ingredienti” sono una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike che si trova sulla superficie del virus e un adiuvante, ovvero una sostanza che rafforza la risposta immunitaria al vaccino. Ricordiamo che il vaccino sarà disponibile in Italia a partire dai primi mesi del 2022: l’Unione Europea ha ordinato 27 milioni di dosi, attese nel primo trimestre del nuovo anno.

