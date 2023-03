AIFA, stop pillola Molnupiravir contro Covid/ “Benefici non dimostrati, sicurezza…”

Sospeso l’uso del farmaco antivirale molnupiravir, utilizzato contro il virus Covid-19. Lo stop è stato disposto dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ed è stato comunicato sul sito in una nota che spiega come “Nella seduta della Commissione tecnico scientifica (Cts) del 10 marzo 2023, è stato deciso di sospendere l’utilizzo del medicinale antivirale Lagevrio* (Molnupiravir) a seguito del parere negativo formulato dal Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema in data 24 febbraio 2023, per la mancata dimostrazione di un beneficio clinico in termini di riduzione della mortalità e dei ricoveri ospedalieri“.

Questa è dunque la motivazione fornita dall’Aifa per spiegare la decisione di sospendere l’uso della pillola contro il Covid molnupiravir dell’azienda tedesca Merck. Lo stop arriva nella giornata di oggi, 10 marzo 2023 ma, come si legge al termine della nota diffusa dall’Agenzia italiana del farmaco, “il provvedimento di sospensione di utilizzo sarà effettivo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”, dunque non ha validità immediata ma occorrerà attendere le opportune tempistiche.

Molnupiravir, stop da parte dell’Aifa: “non ci sono problemi relativi alla sicurezza”

Stop al farmaco antivirale contro il Covid-19 molnupiravir, l’Agenzia italiana del farmaco Aifa nel proprio comunicato ha precisato con chiarezza che il motivo è da ricercarsi nella “mancata dimostrazione di un beneficio clinico in termini di riduzione della mortalità e dei ricoveri ospedalieri” mentre sottolinea che “non sono stati rilevati particolari problemi di sicurezza collegati al trattamento”. La pillola molnupiravir non è dunque stata sospesa perché ritenuta non sicura per il trattamento del Covid-19.

L’Aifa nella sua nota ha inoltre ricapitolato che il farmaco antivirale “molnupiravir era stato inizialmente reso disponibile, per il trattamento del COVID-19 lieve-moderato, tramite autorizzazione alla distribuzione in emergenza ai sensi del’Art.5.2 del DL 219/2006 (Decreto Ministeriale del 26 novembre 2021 e successive proroghe)”. Almeno fino alla decisione odierna di procedere alla sospensione di questo trattamento, messo a punto dalla tedesca Merck.











