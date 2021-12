Ailo: Un’avventura tra i ghiacci/ Su Rai 1 il film scalda la notte di Natale

Ailo: Un’avventura tra i ghiacci, su Rai 1 un film d’avventura

Ailo: Un’avventura tra i ghiacci va in onda su Rai 1 oggi, venerdì 24 dicembre, a partire dalle 21.30. Si tratta di un film di avventura del 2019 distribuito da Adler Entertainment e prodotto da Borsalino Productions, Gaumont. Aido è un documentario e la voce narrante è quella di Fabio Volo nuovo a questo ruolo anche se in passato ha dato la voce a Po in Kung Fu Panda e ha partecipato Opopomoz.

Fabio Volo viene scoperto da Claudio Cecchetto che lo vuole come speaker a Radio Capital, il successo lo ottiene quando viene chiamato a far parte del cast de Le Iene. Il suo debutto cinematografico arriva con Casomai. Il film è diretto da Guillaume Maidatchevsky. Da biologo è passato all’audiovisivo producendo documentari per Sky, ZDF, committenze di prestigio come National Geographique e France 2. Più che documentario Ailo è una fiction che approfondisce “le renne di Babbo Natale”. Il progetto è nato dalla richiesta dei suoi figli.

Ailo: Un’avventura tra i ghiacci, la trama del film: la storia di vita e sopravvivenza di una renna

Ailo: Un’avventura tra i ghiacci è un documentary fiction che racconta la storia di vita e di sopravvivenza di un cucciolo di renna, che intraprende un lungo viaggio tra neve e ghiaccio nella Lapponia, la Terra di Babbo Natale. Con la sua tenacia, la sua forza e una natura avversa, ma che regala paesaggi da fiabeschi, la renna intraprende il suo viaggio per la sopravvivenza.

É in queste zone impervie che vive Ailo, seguito dalla macchina da presa per sedici lunghissimi mesi. Il film attraversa tutte e quattro le stagioni e in queste fasi mostra il cucciolo crescere e diventare adulto, si vede il passaggio da essere vulnerabile e fragile fino a trasformarsi in una renna adulta che regna tra i panorami insediati dalla neve della Lapponia. Il regista ha notato che il carattere di Ailo è diverso da quello della sua specie, durante le riprese ha continuato a vivere la sua vita disinteressandosi della loro presenza.

Video, il trailer del film “Ailo: Un’avventura tra i ghiacci”





