Aimone Romizi, fidanzato Camihawke/ Frontman dei Fast Animals and Slow Kids

Aimone Romizi è il fidanzato di Camilla Boniardi, conosciuta sui social come CamiHawke. I due stanno insieme dal 2016 e convivono tra Monza, dove l’influencer è nata ed ha comprato casa, e Perugia, città di Aimone. La coppia, in perfetto stile “Sandra e Raimondo”, spesso diverte i follower di Camilla con divertenti video. “Lo amo nonostante sia arrivato a casa con un semaforo a grandezza naturale come oggetto d’arredo per un salotto a cui sono rimasti al massimo 5 cm di spazio libero occupabile senza che uno di noi due debba uscire di casa”, ha scritto qualche giorno fa CamiHawke su Instagram, parlando del fidanzato. In occasione del loro ultimo anniversario, lo scoro 7 gennaio, Camilla ha dedicato queste parole ad Aimone: “Una volta all’anno, che è il sette di gennaio, io al posto di pensare nella mente quanto sono fortunata ad avere accanto questa persona qui, lo dico ad alta voce. Questo mi sembra che significhi la parola anniversario”.

Aimone Romizi: il successo con i Fast Animals and Slow Kids

Aimone Romizi è il frontman dei Fast Animals and Slow Kids, noti anche come FASK, brand alternative rock nata a Perugia nel 2008. Il gruppo è composto anche da Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti. Il nome del gruppo è stato scelto ispirandosi a una gag de I Griffin. Nel 2010 aprono i concerti degli Zen Circus, Il Teatro degli Orrori, Futureheads e Ministri. Il loro primo album “Cavalli” esce nel 2011 ed è prodotto da Andrea Appino, frontman dei Zen Circus. Il loro secondo disco è “Hỳbris”, uscito a marzo 2013. A dicembre 2013 il singolo “A cosa ci serve” vince il Trofeo Rockit come migliore canzone italiana secondo i lettori del sito. Nel 2014 arriva il terzo disco “Alaska”, seguito da un tour che si conclude a inizio 2016. Nel 2017 pubblicano il loro quarto album “Forse non è la felicità” e nel 2019 esce “Animali notturni”. Il 23 aprile 2021 esce il singolo Cosa ci direbbe, in collaborazione con Willie Peyote.

