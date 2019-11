AINÈ, Arnaldo Santoro, con Van Gogh/ Video, “Mi rivedo molto in lui”

AINÈ, vero nome Arnaldo Santoro, è uno dei semifinalisti di Sanremo Giovani con il brano “Van Gogh“. Classe 1991, romano ma di origini pugliesi, Ainè si è presentato sul palcoscenico di Italia Si di Marco Liorni dove ha raccontato anche alcuni dettagli sulla scelta del titolo della canzone e del suo nome d’arte. “Ciao a tutti, sono Ainè ho 28 anni e vengo da Roma” comincia così la presentazione di uno dei venti semifinalisti di Sanremo Giovani pronto a giocarsi il tutto per tutto per arrivare alla fase finale del mese di Dicembre. Sul nome d’arte ha detto: “mi chiamo Arnaldo Santoro, ho scelto questo nome d’arte durante un viaggio, tornando in un viaggio di ritorno da Parigi, aprii e vidi scritto Ainè”.

Ainè: “Van Gogh è sempre stato uno dei pittori preferiti”

Il giovane cantautore si presenta alle semifinali di “Sanremo Giovani” con il brano Van Gogh. Una canzone che ha raccontato così ai microfoni di Marco Liorni a Italia Si: “Van Gogh è sempre stato uno dei pittori preferiti e poi mi rivedo molto in lui anche come personaggio e nelle opere. Abbiamo voluto dare questo nome appunto perchè potesse racchiudere il senso della canzone”. Ma chi è Ainè ossia Arnaldo Santoro? Su di lui possiamo dirvi che ha studiato prima presso il Saint Louis College of Music e poi presso l’Accademia di Musica a Roma. Successivamente ha vinto due borse di studio che l’hanno portato a trasferirsi dapprima a Los Angeles dove ha studiato presso Venice Voice Academy di Los Angeles e poi a Boston dove ha studiato presso il Berklee College Of Music. Dopo diverse importanti collaborazioni è tornato in Italia diventando una delle espressioni musicali dei generi Hip Hop e Soul.

Ainè: da Generation One a Niente di me

A livello musicale Ainè ha esordito con il disco “Generation One” pubblicato maggio 2016 e un anno dopo è entrato nella scuderia dell’Universal Music Italia per cui ha pubblica l’EP dal titolo Universo seguito dal disco “Niente di me”. Con il primo singolo “Ormai” ha debutto nella top Chart delle radio italiane ricevendo la nomination come Artista del mese da MTV. Ora si gioca il tutto per tutto con “Van Gogh”: è uno dei 20 semifinalisti in pole position per accedere alla fase finale di Sanremo Giovani. Riuscirà a conquistare uno dei posti disponibili per partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DI AINE’ A ITALIA SI



