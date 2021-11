Ainett Stephens: “Alex Belli è sposato, baci fuori luogo”/ “Soleil ha lati positivi…”

Ainett Stephens ospite a Casa Chi ha parlato a lungo della sua esperienza appena terminata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Durante la scorsa puntata, Ainett è stata molto dura in merito al comportamento di Alex Belli, criticandolo aspramente per il suo comportamento: “Ognuno è libero di fare ciò che vuole con la propria vita e il fatto che lui voglia sdrammatizzare quello che ha fatto con Sophie e Soleil dicendo che non c’è niente di male nell’amicizia tra una donna e un uomo mi sembra fuori luogo. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma non facciamolo diventare parte della normalità quando sei sposato”.

La donna ha espresso la sua opinione anche sulla lite tra Alex Belli e Aldo Montano: “Non va bene il fatto che siano quasi arrivati alle mani, è un gesto che non dovrebbe passare. Aldo Montano all’interno della Casa è riuscito a farsi amare da tutti, su di lui io ho solo parole positive”.

Ainett Stephens ha voluto parlare anche di Soleil Sorge, mettendo in mostra come la sua eliminazione, secondo lei, sia dovuta al fatto di aver creato molta più empatia con le donne rispetto agli uomini, che sono stati gli unici ad averla votata. Poi, ha voluto precisare: “Ho creato più empatia con la maggior parte delle donne, tranne con Soleil, con cui avevo un rapporto neutro. Vorrei precisare il mio rapporto con Soleil perché sono stata accusata di aver strumentalizzato il nostro rapporto. Dopo avermi chiamato scimmia, Soleil è stata convinta da Jo Squillo e Manila Nazzaro a chiedere scusa il giorno dopo, ma non puoi essere giudicato se dopo che una persona ti ha offeso sei arrabbiato. Avevo bisogno dei miei giorni per metabolizzare la cosa”.

Ainett ha spiegato anche di come sia diverso un litigio all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Quando si litiga nella casa devi condividere gli spazi con la persona con cui hai litigato. Quando è uscita Raffaella, Soleil si è alleggerita ed è diventata più spensierata, mi ha anche abbracciato diverse volte, anche io ho pensato fosse giusto smorzare la rabbia per viverci al meglio l’esperienza. Ci sono alcuni aspetti della sua personalità che non condivido, ma questo non vuol dire che non apprezzi i suoi lati belli”.

