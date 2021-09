Ainett Stephens/ Amedeo Goria ha perso la testa per lei al Grande Fratello Vip ma la fidanzata Vera Miales…

L’ingresso di Ainett Stephens dentro la casa del Grande Fratello Vip non è certo passato inosservato. Appena varcato l’ingresso della porta rossa, Alfonso Signorini l’ha invitata a esibirsi in un numero di twerking. La ex Gatta Nera non si è lasciata cogliere di sorpresa: grazie al look che metteva in risalto il suo fisico, Ainett è riuscita a incantare tutti, non solo gli uomini, fra tutti il giovane Tommaso, ma anche le donne, principalmente Katia Ricciarelli.

Il conduttore, ha invitato le altre concorrenti a imitarla, ma nessun ha accettato. Colpita dall’interesse di Katia Ricciarelli, Ainett le ha proposto di insegnarle i movimenti. Non solo bella e sensuale, dentro la casa Ainett si è mostrato subito simpatica e cordiale con tutti.

Ainett Stephens: l’interesse di Amedeo Goria

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Ainett Stephens ha catturato l’attenzione di Amedeo Goria, con cui condivide il letto in camera. La ex Gatta Nera ha confessato a Francesca Cipriani e Manila Nazzaro che il giornalista sportivo ha allungato le mani durante la notte. Il giornalista sportivo, invece, ha confermato ai suoi coinquilini di aver accidentalmente palpeggiato la Stephens, ma di essere deciso a conquistarla. Fuori dalla casa la fidanzata Vera Miales, non ha preso bene l’atteggiamento di Goria, che però ha ribadito di essere entrato nella casa come uomo libero.

“Panterona di Marbella ti stimo per la tua eleganza e la tua gioiosità e so che stai giocando, però vacci piano. Meno furbizia e giù le mani dall’amore mio. Io sono la sola! L’unica! È così difficile crederlo? Quante malelingue, quanta cattiveria! Amedeo ha solo paura! Ma sta imparando ad affrontarla e la supererà. Insieme a me”, ha scritto la Miales su Instagram. Il primo confronto del Grande Fratello Vip è servito?!

