Ainett Stephens choc: “Mamma e mia sorella forse bruciate”/ “Mio figlio autistico..”

Ainett Mery Stephens Sifontes è una modella e conduttrice venezuelana naturalizzata italiana, la stessa che il pubblico ha amato e conosce per via del suo ruolo nella bellissima Gatta Nera nel Mercante in Fiera, un quiz show di Italia1 all’epoca condotto da Pino Insegno. Dopo tanto tempo, sarà proprio la showgirl a tornare in tv ma non per una partecipazione ad un nuovo programma bensì per raccontare la sua vita e i suoi drammi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Le anticipazioni sulla sua intervista hanno già sconvolto il pubblico che oggi si piazzerà davanti allo schermo per cercare di capire cosa è successo davvero in questi anni, dalla scomparsa della madre e della sorella nel 2004, che lei rivela essere morte magari bruciate, alla diagnosi di spettro autistico per il figlio Christopher di soli cinque anni. Una vita drammatica e sconvolgente che oggi il pubblico di Verissimo avrà modo di conoscere tra alti e bassi.

Ainett Stephens choc: “Mamma e mia sorella forse bruciate”

In particolare, Ainett Stephens, ospite oggi a Verissimo, racconterà alcuni retroscena drammatici del suo privato spiegando: “Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile”. La diagnosi le ha cambiato la vita confidando di aver passato alcuni mesi nel dolore e nel panico più totale trovando conforto solo nella preghiera e pensando a suo figlio “che aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa”. Dall’altro lato poi ecco spuntare i drammatici dettagli sulla sua via famigliare con la madre e la sorella scomparse nel nulla dal 2004: “Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno”. Cos’altro rivelerà oggi pomeriggio?



