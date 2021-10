Ainett Stephens eliminata al GF VIP?/ Incontra i suoi fratelli, pronta a tornare da Christopher…

Ainett Stephgens: lettera sull’autismo

Ainett Stephens è in nomination, ma non sembra averla presa troppo male, perché come tutte le mamme comincia a sentire la mancanza del figlio. La “Gatta Nera” è apparsa visibilmente stanca nelle ultime settimane. Nonostante sia perfettamente a suo agio all’interno della casa più spiata d’Italia, Ainett non nasconde nostalgia e il forte desiderio di riabbracciare il suo piccolo dal quale non è mai stata lontana così a lungo.

Nei giorni scorsi, dopo aver mandato un messaggio d’augurio al figlio Christopher, Ainett ha voluto affrontare con gli altri vip il tema dell’autismo, disturbo da cui è affetto il suo bambino: “Quando i genitori di Christopher scoprirono che ero il compagno di vita di loro figlio rimasero devastati, perché avrebbero dovuto imparare a convivere con un ospite indesiderato che non se ne sarebbe andato mai più dalla loro esistenza”, ha scritto in una lettera che ha condiviso con i suoi compagni di avventura.

Ainett Stephens pronta a rivedere il figlio Christopher?

Sui social, però, non tutti hanno apprezzato la decisione di Ainett di leggere questa lettera a ridosso dell’eliminazione settimanale: “Mi spiace per la situazione di Ainett, ma purtroppo sono mal pensante: come mai legge questa lettera proprio nella settimana in cui è in nomination?”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Massimo rispetto per l’autismo ma sta lettera in questo momento proprio parac*la”. Questa sera Ainett Stephens incontrerà i suoi fratelli, con cui ha condiviso la sua infanzia e momenti difficili.

La showgirl venezuelana è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip se il televoto dovesse decretare la sua eliminazione: è stata quasi due mesi dentro la casa ed è riuscita a portare alla luce le difficoltà che vivono le famiglie con figli affetti da autismo. Un tema importante che spesso viene sottovalutato. Negli ultimi giorni Ainett ha espresso più volte il desiderio di rivedere suo figlio Christopher da cui non è mai stata così tanto tempo lontana.



