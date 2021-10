Ainett Stephens/ Emozioni e paura al GF Vip: degli ospiti inattesi la terrorizzano

Ainett Stephens è stata sicuramente una delle concorrenti che ha fatto parlare molto di sé nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Innanzitutto, la donna non è stata affatto contenta di sapere che Soleil Sorge fosse stata dichiarata immune dal pubblico di casa. La donna infatti non sembra andare molto d’accordo con la giovane. Successivamente è stato un vai e vieni di emozioni, con Ainett che si è commossa molto nell’ascoltare la storia di Lucrezia, che ha raccontato di aver subito dei soprusi da parte del suo ex fidanzato. Dopo aver scoperto uno dei traumi che ha subito Lulù è andata subito ad abbracciarla e a esprimerle tutta la sua vicinanza.

Ainett Stephens/ La sorpresa per il compleanno del figlio Christopher al GF Vip

Tante emozioni anche per un video-regalo speciale. Le immagini video in cui si vedeva il figlio Christopher che festeggiava il suo sesto compleanno e in cui il bambino veniva accompagnato a scuola da alcuni suoi familiari hanno fatto intravedere sorrisi ed emozioni, con Ainett che ha ringraziato il conduttore Signorini di averle fatto questa sorpresa, sottolineando poi quanto le manca bambino. Dopo aver assistito al litigio tra Carmen e Katia, con la Ricciarelli che accusava la Russo di essersi accordata con Jo Squillo a proposito delle nomination, la Stephens ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti della cantante lirica, in quanto a suo dire Carmen non è una persona molto trasparente, ma una che fa spesso strategie all’interno della Casa. A causa di ciò, Ainett ha nominato Carmen e l’ha mandata al televoto finale della settimana a scontrarsi con Miriana e Raffaella Fico.

Christopher Radici, figlio Ainett Stephens/ Dedica per il compleanno "Dono più bello"

La donna, quindi, è stata a sua volta nominata da altri concorrenti del programma come Alex e Davide, ma non è andata in nomination e potrà continuare a stare nella Casa più spiata d’Italia.

Ainett Stephens, che paura con Jessica al Grande Fratello Vip

Nei giorni successivi alla puntata del 18 Ottobre, Ainett ha vissuto un momento di vero terrore. La donna, insieme con Jessica, ha infatti visto un topo aggirasi per le camere della Casa del Grande Fratello. Oltre a ciò, la Stephens ha solidarizzato con le sorelle Selassié, in quanto anche a suo dire gli uomini hanno lasciato alle donne il compito di svolgere le faccende domestiche più pesanti della settimana.

Tra i pregi di Ainett ci sono la sua dolcezza e onestà. Queste qualità potrebbero avvantaggiarla. Tra i suoi difetti ci sono il fatto che dice troppo spesso quello che pensa e questo potrebbe abbreviare la sua presenza nella Casa. Nella prossima puntata del Grande Fratello ci si aspetta che la donna continui ad avere dei battibecchi con Carmen, con la quale sembra non andare molto d’accordo a causa della poca limpidezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA